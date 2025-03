Fundema instala ecobarreiras para interromper fluxo de lixo no rio Itajaí-Mirim, em Brusque

A Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema), em parceria com a Secretaria de Obras, realizou a instalação de ecobarreiras em afluentes do rio Itajaí Mirim, em Brusque. A implantação tem o intuito de barrar a passagem de lixo nas águas do rio.

A ação teve início no mês de fevereiro, em dois pontos: um no bairro Jardim Maluche, no final do Ribeirão Azambuja, e o outro no bairro Steffen, ao lado do Centro de Educação Infantil Max Rodolfo Steffen, no ribeirão da Cerâmica Reis.

Os equipamentos medem 10 metros e são colocados de uma margem a outra do rio, em pontos estratégicos que desempenham um papel crucial no auxílio da preservação do meio ambiente e na limpeza urbana, além de servir como base para fortalecer a educação ambiental de toda comunidade quanto à disposição correta dos resíduos.

Conforme a prefeitura, o projeto dá continuidade à Parceria do Clima, iniciado em 2015 com o distrito de Karlsruhe, na Alemanha, e está sendo parcialmente financiado com recursos provindos do governo Alemão, através de sua agência Engagement Global.

O superintendente da Fundema de Brusque, Cristiano Olinger, explicou que a instalação das ecobarreiras são importantes para a construção de uma consciência ambiental junto às comunidades. O foco principal é evitar que materiais como plástico, que levam anos para sua degradação, e que são lançados no curso d’água de forma incorreta, possam chegar ao rio Itajai-Mirim.

“Esses resíduos podem ser recolhidos antes de ir para os nossos rios, poluindo assim os oceanos, por isso o projeto da Ecobarreira é primordial para preservação do meio ambiente de nossa cidade”, pontua.

