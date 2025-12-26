Furto de cabo no Morro da Antena, em Brusque, afeta sinal de emissoras de rádio e televisão

Um cabo foi furtado no Morro da Antena, na rua João Caetano, em Brusque, nesta sexta-feira, 26. O crime afetou a transmissão de emissoras de rádio e televisão da cidade.

Segundo a Rádio Araguaia, a equipe técnica constatou danos na rede elétrica que abastece os equipamentos.

Romulado Baron, responsável técnico da Araguaia, afirma que aproximadamente 50 metros de cabo foram levados. Três fases de energia foram cortadas, mas apenas uma foi furtada.

“O gerador de alguma emissora chegou a entrar em funcionamento no momento da ação, o que teria feito os autores interromperem o furto e deixarem o local levando apenas um dos cabos”, informou a emissora.

Ainda conforme a Rádio Araguaia, apenas as emissoras que possuem geradores próprios conseguiram manter a transmissão no ar. TV Brusque e Rádio Cidade também repercutiram o assunto.

