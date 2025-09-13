Furto de carro em Balneário Camboriú termina em perseguição, acidente e prisões em Brusque

Um furto de uma caminhonete Toyota Hilux, registrado em Balneário Camboriú, terminou com perseguição policial, colisão entre veículos e a prisão de dois homens em Brusque. A ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira, 12.

Após serem informadas sobre o crime, guarnições da Guarda Municipal de Itajaí iniciaram o acompanhamento do veículo suspeito, que foi localizado nas proximidades da Rodovia Antônio Heil. A perseguição se estendeu por aproximadamente 15 quilômetros, até o município de Brusque.

Durante a fuga, na rua Itajaí, o condutor da caminhonete perdeu o controle da direção e colidiu contra uma BMW que estava estacionada. O impacto causou a perda de uma das rodas da Hilux. Ainda assim, o veículo percorreu cerca de 200 metros antes de parar completamente.

Na tentativa de escapar, os dois ocupantes abandonaram o carro e fugiram a pé, mas foram capturados e presos em flagrante. Viaturas de apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar de Brusque também foram acionadas e prestaram apoio à ocorrência.