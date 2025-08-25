Furtos e roubos de celulares são registrados durante show de Gusttavo Lima na Feijoada Bergamasca, em Brusque
Reportagem conversou com três mulheres que foram vítimas de criminosos
Furtos e roubos de celulares foram registrados durante a Feijoada Bergamasca, realizada neste sábado, 23, em frente ao pavilhão da Fenarreco, em Brusque. O jornal O Município ouviu três mulheres que perderam seus aparelhos durante o evento, que reuniu milhares de pessoas e teve Gusttavo Lima como principal atração.
Marthina Venzon relata que foi roubada na saída do banheiro por volta das 21h20. Ela diz que um homem a abordou com um canivete, puxou uma pequena corda que havia no celular para segurá-lo e a obrigou a fazer um Pix para ele.
“A foto que fica na imagem de fundo do celular é do meu filho. Então, ele disse: ‘se você quer ver ele de novo, me dê o celular’. Eu cheguei a procurar os seguranças, mas eles me disseram que não podiam fazer nada porque o crime não tinha sido feito em flagrante”, relata.
Nesta segunda-feira, 25, ela comprou outro aparelho. Marthina diz que o aparelho roubado, um iPhone, está em uma loja em São Paulo, de acordo com a localização fornecida pela Apple. “Não podia entrar com gloss, mas entraram com canivetes e estiletes”, reclama.
Outra mulher, que preferiu não se identificar, conta que estava aguardando na fila do bar, com sua bolsa fechada e junto ao corpo. Em determinado momento, alguém passou ao lado dela e furtou o celular sem ela perceber. Quando foi abrir a bolsa, não viu mais o aparelho.
“Fiquei uns 20 minutos na fila. Ninguém me avisou de nada. Eu fiquei distraída com a garçonete, não sei em qual momento exatamente furtaram. Só sei que abriram a bolsa e arrancaram o celular sem eu sentir nada”.
“Chamamos os seguranças e eles falaram que o celular deles estava ali, porque estava no bolso da frente. Perguntaram se eu vi o rosto, mas se eu tivesse visto não seria furto. Não tinha câmeras de segurança ali perto. Os seguranças apenas debocharam e não fizeram nenhuma análise ali pelo ambiente. Nem relataram a ocorrência aos policiais”, finaliza.
Por fim, outra mulher, que também preferiu não se identificar, relata que tirou o celular da bolsa apenas em alguns momentos para registrar a apresentação e não percebeu quando o aparelho foi furtado.
Nesta segunda-feira, ela foi até a loja da operadora de celular para transferir o número a um novo aparelho e foi informada pela empresa que cerca de 12 pessoas também fizeram a troca após terem sido vítimas de furto durante o show.
“Me disseram na loja que a maioria das vítimas são mulheres e eles [criminosos] furtaram o celular de dentro da bolsa mesmo. Quando vi que ele tinha sumido, liguei para ele e não chamava. Imagino que desligaram, porque lá pegava sinal. Me disseram na loja que quatro pessoas conseguiram rastrear o aparelho delas durante o evento e constava que estava em São Paulo”.
A reportagem entrou em contato com a organização do evento em busca de um posicionamento, porém, até a publicação, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.
Questionado pela reportagem, o comandante da Polícia Militar, tenente-coronel Pedro Machado, afirma que as equipes realizavam policiamento apenas fora do espaço do evento e que, durante o show, nenhuma ocorrência foi registrada na parte externa.
“Houve algumas reclamações de furto dentro do evento, mas sequer fizeram um boletim de ocorrência. Toda a segurança da parte interna ficou por conta da organização. Só fizemos policiamento da área externa”, diz.
A reportagem, por outro lado, recebeu relatos de pessoas que afirmam terem visto policiais militares dentro da estrutura do evento, próximo ao camarote localizado na entrada do evento.
Sobre essa questão, o comandante reafirma que não houve atuação da PM dentro do evento. Ele ainda informa que um carro foi arrombado no estacionamento particular, mas que a vítima voltou para o show e que apenas um cartão foi furtado de dentro do veículo.
A Polícia Civil informou que entre o sábado e esta segunda-feira foram registrados 22 boletins de ocorrência de furto. Porém, frisa que não é possível identificar se todos ocorreram durante o evento.
