Fusca é atingido por incêndio no Centro de Guabiruba

Um Fusca foi atingido por um incêndio no fim da tarde deste sábado, 22, no Centro de Guabiruba. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 18h15 para ir até a rua José Júlio Schumacher.

O carro estava indo morro acima. Os bombeiros encontraram o veículo com chamas na parte traseira e parte do motor. O homem que dirigia o Fusca estava fora do veículo e não sofreu nenhuma lesão.

Após avaliar e dimensionar a cena, os bombeiros iniciaram o combate direto às chamas. Foram utilizado aproximadamente 500 litros de água transportada e 2 litros de espuma.

Com utilização de ferramenta manual, os bombeiros realizaram a abertura da parte do capô traseiro do motor do veículo para realizar a inspeção e realizar o combate da chamas.

Os bombeiros ainda retiraram o veículo da via e o posicionaram em terreno ao lado. A causa das chamas não foi divulgada.