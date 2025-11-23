Fusca é atingido por incêndio no Centro de Guabiruba
Carro estava indo morro acima quando as chamas iniciaram
Um Fusca foi atingido por um incêndio no fim da tarde deste sábado, 22, no Centro de Guabiruba. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 18h15 para ir até a rua José Júlio Schumacher.
O carro estava indo morro acima. Os bombeiros encontraram o veículo com chamas na parte traseira e parte do motor. O homem que dirigia o Fusca estava fora do veículo e não sofreu nenhuma lesão.
Após avaliar e dimensionar a cena, os bombeiros iniciaram o combate direto às chamas. Foram utilizado aproximadamente 500 litros de água transportada e 2 litros de espuma.
Com utilização de ferramenta manual, os bombeiros realizaram a abertura da parte do capô traseiro do motor do veículo para realizar a inspeção e realizar o combate da chamas.
Os bombeiros ainda retiraram o veículo da via e o posicionaram em terreno ao lado. A causa das chamas não foi divulgada.