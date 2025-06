Futebol Amador de Brusque tem quartas de final definidas

A última rodada da primeira fase do Campeonato de Futebol Amador de Brusque foi realizada no fim de semana deste sábado, 7, e deste domingo, 8, com seis partidas que definiram classificações e o chaveamento das quartas de final.

Abresc e Mecânica do Japa ultrapassaram o Resenha, que já havia disputado suas quatro partidas. Enquanto o Mecânica do Japa venceu o Santa Luzia por 5 a 2 e ficou com a segunda posição do Grupo B, a Abresc goleou o Campina por 7 a 0 e terminou no topo, de forma invicta.

No Grupo C, o River União assumiu a segunda posição ao vencer o Vila Nova por 5 a 2. No Grupo A, destaque para a goleada do líder, Santos Dumont, sobre o lanterna, Limeira Baixa: 12 a 1. É a maior goleada desta edição, superando os 12 a 2 da Abresc sobre o Santa Luzia na segunda rodada.

Com os resultados, Resenha e Nova União se classificaram às quartas de final como os melhores terceiros colocados. O Brusnorte, terceiro colocado do Grupo C, foi eliminado.

Quinta rodada

Sábado, 07/06

Abresc 7×0 Campina

Domingo, 08/06

Santos Dumont 12×1 Limeira Baixa

Atlético Limeirense 0x2 Nova União

Santa Luzia 2×5 Mecânica do Japa

Orlando 3×1 Sete de Setembro

Vila Nova 2×5 River União

Quartas de final

Santos Dumont x Nova União

Abresc x Resenha

Orlando x Mecânica do Japa

ST Cruz x River União

Equipes em destaque fazem o jogo de ida em casa. Datas, horários e locais serão comunicados pelos times à Fundação Municipal de Esportes (FME) até esta terça-feira, 10, às 18h.

