Futebol Amador de Brusque tem semifinalistas definidos

Abresc, Mecânica do Japa, Santa Cruz e Santos Dumont estão nas semifinais do Campeonato de Futebol Amador de Brusque. As equipes obtiveram a classificação no fim de semana deste sábado, 5, e deste domingo, 6. As partidas serão disputadas em ida e volta, com datas e horários a serem confirmados.

O Santos Dumont conseguiu reverter a derrota por 4 a 3 diante do Nova União no jogo de ida. Venceu por 3 a 1 em casa neste sábado, 5, e passou à próxima fase com 6 a 5 na soma dos placares.

A Abresc, com vantagem de três gols diante do Resenha, venceu novamente: 3 a 2 em casa, também no sábado.

Atual vice-campeã, a Mecânica do Japa segue em busca do título. Após vencer o Orlando por 2 a 1 na ida, venceu também na volta: 2 a 0 neste domingo, 6.

Também no domingo, o Santa Cruz confirmou o favoritismo diante do River União. Após a goleada de 7 a 1 no primeiro jogo, aplicou 6 a 1 no segundo.

Semifinais

Santa Cruz x Abresc

Mecânica do Japa x Santos Dumont

Santos Dumont e Abresc são os mandantes do jogo de volta.

