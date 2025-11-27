Futebol feminino de Brusque aplica goleada de 12 a 0 e avança nos Jasc

O futebol feminino de Brusque brilhou na Arena Condá, em Chapecó, na tarde desta quarta-feira, 26. A equipe entrou em campo com o desejo de fazer um placar expressivo e conseguiu marcar 12 a 0 sobre São Carlos, maior placar dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) até agora. Com a vitória, a equipe está invicta e garantiu a classificação, podendo ir direto para as semifinais.

Com sol forte e muita força de vontade, as brusquenses não deram chances para as adversárias. O técnico de Brusque, Dorimar de Jesus, avaliou a classificação. “ Nossa equipe veio com o objetivo inicial de fazer uma boa competição e, graças a Deus, superamos as expectativas. Evoluímos durante a competição. Tivemos a primeira partida bastante difícil. A segunda partida foi um feito inédito para nós. Vencer a maior equipe do estado. Isso nos trouxe uma força maior,” disse.

Sobre o jogo, Jesus falou da necessidade de um placar amplo. “Hoje a gente fez um jogo que a gente sabia da necessidade de fazer um placar até maior, para nós termos um saldo de gol, já pensando na próxima fase. Então, estamos felizes com a classificação, felizes com a equipe, felizes com tudo que aconteceu até agora e que Deus nos abençoe até o final da competição,” destacou.

Brusque encerra participação no ciclismo

A equipe de Brusque finalizou a participação da modalidade de ciclismo com a modalidade Cross Country – XCM. A prova, que ocorreu na manhã desta quarta-feira), teve um percurso total 82 km pela zona rural de Chapecó. O sol forte deixou a competição mais emocionante e desafiadora para os atletas. A equipe brusquense contou com a participação de cinco atletas, sendo que a melhor colocação foi de João Paulo Becker, com 11ª posição.

Com uma prova difícil, bem técnica e sol escaldante, os ciclistas tiveram muita dificuldade. “Muito calor, bastante atleta muito forte. Larguei bem. Fechei a primeira volta ali entre os 10 primeiros. Durante a subida também me mantive bem. Quem tava com bike HT hoje teve uma vantagem muito boa. Mas estou muito satisfeito com o resultado,” avaliou João Paulo.

Além de João Paulo, Rodrigo Hang, Braulin Becker, Igor Teixeira e Erick Luiz completaram a equipe.

Coordenador do ciclismo de Brusque, Soelito Gohr avaliou a participação na prova e nos Jasc. “A avaliação da prova de hoje foi muito positiva. Os nossos atletas deram o máximo. Os melhores atletas do Brasil estavam aqui. Ontem a gente garantiu a medalha de ouro. Foi muito show. Muito feliz, saindo daqui com a quinta colocação e todo mundo dando o máximo, o sangue. E é isso aí. Ano que vem tem mais, 2027 lá em Brusque,” destacou .

Brusque encerra a participação no ciclismo com um ouro, de Guilherme Ribeiro no BMX, e a quinta posição geral da modalidade.

Para a classificação geral do ciclismo, Brusque competiu nas provas de Contrarrelógio, BMX, Downhill, Estrada e Cross Country – XCO.

Classificação geral ciclismo

1º – Rio do Sul – 92

2º – Itapema – 68

3º – Florianópolis – 54

4º – Jaraguá do Sul – 46

5º – Brusque – 35

