Futebol, show e mais: confira o que fazer em Brusque neste fim de semana

Brusque x Carlos Renaux

Brusque e Carlos Renaux se enfrentarão neste domingo, 11, às 19h30, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense. A partida acontecerá na Arena Simon, e os ingressos estão sendo vendidos na loja Bruscão Mania e pelo site Ingresso de Vantagens. Este será o terceiro confronto entre os dois clubes da cidade na história.

Banda N.B.L.A

A banda N.B.L.A se apresentará neste sábado, 10, no Villa Parque, em Brusque. O espetáculo terá entrada e estacionamento gratuitos. Os ingressos devem ser reservados previamente pela plataforma Sympla.

Baile do Havaí

Neste sábado, 10, acontece o Baile do Havaí, a partir das 21h. O evento será realizado no Cartolas Pub, localizado na Rodovia Antônio Heil, em Brusque. A noite será animada ao som de pagode e sertanejo, com Rakel Teixeira, Banda Plano B e Kamila Ferraz no line-up. As reservas podem ser feitas pelo número (47) 99603-5561.

Passeio Beira Rio

Localizado no bairro São Luiz, em Brusque, o Passeio Beira Rio está aberto todos os dias para os visitantes. O espaço conta com áreas de descanso, banheiros e parque infantil, integrados à via da Beira-Rio, que é fechada aos fins de semana para atividades de lazer. Os estabelecimentos gastronômicos do local funcionam a partir das 8h aos sábados e domingos.

Abertura no La Calle

O La Calle, em Brusque, realiza a “Abertura da Temporada 2026” nesta sexta-feira, 9. O evento acontece a partir das 22h e contará com apresentações de Rafina DJ e Veltk, que prometem animar a noite. Os ingressos estão à venda pelo valor de R$ 40 para homens e R$ 30 para mulheres, no site Aqui Tem Ingressos.

