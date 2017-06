Futebol suíço e futsal livre movimentam mais um dia de Jogos Comunitários

A quarta-feira, 28, foi movimentada com nove jogos agitando mais uma noite de Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs). Na Arena Brusque foram realizadas mais três partidas do futsal livre, com destaque para a vitória do Steffen por 5 a 3 sobre o Santa Terezinha. Cristóvão Nascimento, Gabriel Gomes, Cleiton Carlos, Eric Iuri e Jonatas Rangel marcaram os gols. Nos demais jogos da noite, o Thomaz Coelho ganhou do Planalto por 2 a 1 e o Dom Joaquim venceu o Maluche em por 4 a 3.

Futebol suíço livre

A rodada teve seis jogos no futebol suíço livre. Os duelos ocorreram no Angelina, Santos Dumont e Campo do David. Pela chave D, o Santa Rita chegou a primeira vitória em dois jogos ao bater o Azambuja por 2 a 0. Felipe da Silva e Alfeu Habiztreuter marcaram os gols. No outro jogo do grupo, o Cedrinho venceu o Santa Luzia por 1 a 0.

À noite também foi de jogos por outras quatro chaves (B, F, G e H). Veja na tabela todos os resultados.

Jogos de quarta-feira

Futsal livre – Jogos na Arena Brusque

19h15 – Steffen 5×3 Santa Terezinha (grupo B)

20h15 – Planalto 1×2 Tomaz Coelho (grupo D)

21h15 – Maluche 3×4 Dom Joaquim (grupo C)

Futebol suíço livre

Grupo D – Campo do David (Tomaz Coelho)

19h30 – Azambuja 0x2 Santa Rita

20h30 – Cedrinho 1×0 Santa Luzia

Grupos B e F – Sociedade Angelina

19h30 – Poço Fundo 2×0 Volta Grande (grupo B)

20h30 – Rua Nova Trento 3×1 Barra de Águas Claras (grupo B)

Grupos G e H – Sociedade Santos Dumont

19h30 – Nova Brasília 2×1 Zantão (grupo G)

20h30 – Ponta Russa 1×3 Souza Cruz (grupo H)

Jogos de quinta-feira

Futsal livre – Jogos na Arena Brusque

19h15 – Zantão x Ponta Russa (Grupo F)

20h15- Poço Fundo x Bateas (Grupo G)

21h15 – Souza Cruz x 1º de Maio (Grupo H)

Futebol suíço sênior (Grupo A) – Jogos no Clube Guarani

19h30 – Steffen x São João

20h30 – Guarani x Souza Cruz