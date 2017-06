Futebol Suíço Livre abre a 24ª edição dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque

Seis equipes deram o pontapé inicial nesta quarta-feira, 21, para o começo de mais uma edição dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque. Os jogos da primeira rodada foram disputados em três locais da cidade: Campo do Davi (Thomaz Coelho), Sociedade Santos Dumont (Santa Terezinha) e Sociedade Angelina (São Pedro).

​No Campo do David, a equipe do Limeira largou em vantagem ao vencer o São João por 3 a 1. No jogo de fundo, o Planalto ganhou do Maluche por 2 a 0. Jonatan Venancio e Wagner da Silva marcaram os gols.

​

Na Sociedade Santos Dumont, o time local, do bairro Santa Terezinha, bateu o Poço Fundo por 2 a 0. Guilherme Silva e Cleriston Torresani, o Keko, em chute cruzado, anotaram para os mandantes. No mesmo local, o Volta Grande empatou em 1 a 1 com o Rio Branco. Diego da Silva marcou para o Volta Grande, enquanto Wellinton Voss empatou para o Rio Branco, ambos os gols anotados no primeiro tempo de partida.

​

Nos duelos disputados na Sociedade Angelina, o time local, São Pedro, largou com empate diante do Guarani. Após Lucas de Souza abrir o placar para o São Pedro na etapa inicial, Carlito Fantini deixou tudo igual ainda no primeiro tempo.

No outro embate, válido pelo mesmo grupo, o C, com gols de Odair Pedrini e Luiz Ermes o Dom Joaquim venceu o Steffen por 2 a 1. Odair dos Santos marcou o outro gol da partida.

O futebol suíço livre continua nesta quinta-feira (22) com outros dois jogos no Clube Guarani. As equipes do grupo D estreiam na competição. Às 19h30, o Santa Luzia encara o Azambuja, Uma hora mais tarde, às 20h30, jogam Santa Rita e Cedrinho.

1º rodada 21/6 (quarta-feira)



Jogos no Campo do David (Thomaz Coelho)

19h30 – Limeira 3×1 São João

20h30 Planalto 2×0 Maluche

​

Jogos na Sociedade Santos Dumont

19h30 – Santa Terezinha 2×0 Poço Fundo

20h30 – Volta Grande 1×1 Rio Branco

​

Jogos na Sociedade Angelina

19h30 – Dom Joaquim 2×1 Steffen

20h30 – São Pedro 1×1 Guarani

Futebol Suíço Livre



Grupo A

​1º Limeira – 3 pts – Saldo de 2

1º Planalto – 3 pts – Saldo de 2

​3º São João – 0 pts – Saldo de -2

​4º Maluche – 0 pts – Saldo de -2

Grupo B

​1º Santa Terezinha – 3 pts – Saldo 2

2º Volta Grande – 1 pto – Saldo 0

2º Rio Branco – 1 pto – Saldo 0

4º Poço Fundo – 0 pts – Saldo -2

Grupo C

1º Dom Joaquim – 3 pts – Saldo 1

2º São Pedro – 1 pts – 0 gols de saldo

2º Guarani – 1 pts – 0 gols de saldo

4º Steffen – 0 pts – Saldo de -1