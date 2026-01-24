Adversário do Carlos Renaux, Marcílio Dias demitiu técnico e soma quatro derrotas seguidas

Foto: Vica Bueno/Marcílio Dias

O Marcílio Dias, próximo adversário do Carlos Renaux, passa por problemas. A equipe de Itajaí já está fora das quartas de final do Campeonato Catarinense e vai disputar o quadrangular do rebaixamento. São quatro derrotas consecutivas.

Após a quarta derrota seguida na competição, na penúltima rodada da primeira fase do estadual, o Marcílio demitiu o técnico Rogélio Silva. Um dia antes do duelo contra o Renaux, ainda não havia anunciado o novo comandante.

“A diretoria lamenta profundamente os resultados obtidos, que levaram ao quadrangular para escapar do rebaixamento, e fará o que for possível para que o Marcílio Dias permaneça na primeira divisão”, escreveu a diretoria, em nota.

O time venceu apenas um jogo no estadual, contra o Criciúma, na primeira rodada. Desde então, o Marcílio Dias perdeu para Figueirense, Santa Catarina, Chapecoense e Barra, todos por 1 a 0.

Matemática do Vovô

O Carlos Renaux ainda sonha em fugir do quadrangular do rebaixamento. O Vovô precisa fazer o dever de casa e contar com uma combinação de resultados para avançar às quartas de final.

O jogo acontece neste domingo, 25, às 18h, na Arena Simon. Com uma rodada de antecedência, Brusque, Avaí, Camboriú, Concórdia e Criciúma já estão garantidos nas quartas de final. Marcílio Dias e Joinville vão lutar contra o rebaixamento no quadrangular.