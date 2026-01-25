Sem técnico, Carlos Renaux encara Marcílio Dias com chances de escapar do quadrangular do rebaixamento

Tiago é um dos pilares da defesa do Renaux | Foto: Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

A vitória contra o Joinville por 1 a 0 na última quarta-feira, 21, deu uma ponta de esperanças para o Carlos Renaux escapar do quadrangular do rebaixamento. Ainda com chances de se classificar às quartas de final, o Vovô recebe o Marcílio Dias na última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense 2026, na Arena Simon. O jogo está marcado para domingo, 25, às 18h.

O Renaux, porém, não terá o técnico Diego Corrêa, que saiu do clube em comum acordo neste sábado, 24.

Carlos Renaux e Marcílio Dias se enfrentaram pela última vez nas semifinais da Copa Santa Catarina 2022. O Marinheiro levou a melhor, vencendo o jogo de ida, em Brusque, por 5 a 1. Na volta, o Vovô fez 2 a 0 em Itajaí, mas não foi o suficiente para reverter a goleada sofrida em casa.

Vencer e "secar"

Quem comanda o time neste jogo é Gabriel Nascimento, analista de Desempenho. Em relação ao último jogo, o Renaux não vai poder contar com os atacantes Welves, suspenso pelo terceiro amarelo, e Thiago Tinoco, que vinha entrando nos segundos tempos das partidas e foi expulso contra o JEC. O meia-atacante Mococa, os laterais Guilherme Silva e Rafael e o zagueiro Wellington Rocha, lesionados, não devem ficar à disposição ainda por um tempo.

O Renaux deve começar com: Edson; Arouca, Tiago, Zamora e Gerson; Vitor Carré, Ruan, Pato; Guga, Cássio, Erverson.

Matemática

Na rodada final, o Barra joga em casa diante do Concórdia e o Figueirense recebe o Camboriú. Para que o Renaux ultrapasse as duas equipes com uma vitória simples, precisa de uma derrota do Pescador e de no máximo um empate do Furacão.

É possível também que o Renaux ultrapasse o Barra mesmo que a equipe de Balneário Camboriú empate. Neste caso, o Vovô teria que superar o Pescador nos critérios de desempate.

No caso de um empate do Barra e um tropeço do Figueirense, uma vitória por dois gols de diferença colocaria o Renaux nas quartas de final.

Neste momento, o Barra tem três gols marcados, quatro sofridos e saldo -1. O Renaux tem dois marcados e quatro sofridos, com saldo -2.

O primeiro critério de desempate é número de vitórias, seguido de saldo de gols, números de gols pró e cartões vermelhos.

Em caso de vitória do Renaux por 1 a 0 e empate do Barra por 0 a 0, por exemplo, as duas equipes empatariam nos três primeiros critérios e a decisão iria para o número de cartões. O Vovô tem uma expulsão até agora e o Pescador nenhuma.

Classificação fornecida por Sofascore

Marinheiro à deriva

O Marcílio Dias chega à última rodada já confirmado no quadrangular do rebaixamento. O Marinheiro começou o campeonato com uma grande vitória por 2 a 0 sobre o Criciúma, mas, desde então, perdeu todos os jogos por 1 a 0, contra Figueirense, Santa Catarina, Chapecoense e Barra.

A campanha decepcionante rendeu a demissão do técnico Rogélio e do superintendente de Futebol, Rafael Farias.

Após a derrota para o Barra no Gigantão das Avenidas na quinta-feira, 22, o coordenar técnico do Marinheiro, Silvio de Freitas, disse que a equipe precisava de uma mudança de comportamento.

"Temos que tomar decisões a respeito do futuro, inclusive sobre comportamento, até mesmo para uma mudança de cenário do clube. Vamos precisar mexer. A verdade é que precisamos chacoalhar o vestiário para que haja uma mudança de comportamento".

Arbitragem

Rodrigo D'Alonso Ferreira (Fifa) apita o jogo, auxiliado por Diego Berndt (CBF) e Laurindo Schaeffer Bianchezzi (CBF). Geovane da Silva (FCF) é o quarto árbitro. A última rodada não contará com VAR devido a problemas logísticos.

Ingressos

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) para todos os setores. As entradas podem ser adquiridas no Royale Coffee Bar, anexo ao estádio, ou na bilheteria no dia de jogo.

Transmissão

A transmissão do jogo será através do Youtube do Metrópoles Esportes.