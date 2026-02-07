Após empate na ida, Brusque e Concórdia decidem vaga às semifinais do Catarinense

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Invicto, o Brusque define neste sábado, 7, o seu futuro no Campeonato Catarinense 2026. Após empate em 0 a 0 no jogo de ida das quartas de final, o Quadricolor encara o Concórdia na Arena Simon, precisando da vitória para evitar o drama das penalidades. O jogo está marcado para às 19h30.

Quem vencer o duelo entre Brusque e Concórdia avança às semifinais. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

O time vencedor do confronto avança às semifinais para enfrentar Chapecoense ou Criciúma – o Verdão do Oeste venceu o jogo de ida fora de casa, por 2 a 1. Já o derrotado vai disputar a Taça Acesc 70 Anos, que vale uma vaga na Copa do Brasil.

Brusque tem mudança forçada no ataque

Em relação ao jogo de ida, o Brusque não vai poder contar com o atacante Clinton, que foi expulso ainda no primeiro tempo do duelo em Concórdia. Apesar de ter jogado boa parte da partida com um a menos e de vários jogadores terem lidado com uma intoxicação alimentar, o Quadricolor segurou um empate sem gols fora de casa.

No ataque, o técnico Higo Magalhães também não conta com Olávio, que acertou durante a semana a saída do clube em comum acordo.

Os nomes mais prováveis para substituir Clinton são Álvaro, recuperado recentemente de uma grave lesão, que ainda não foi titular em 2026, e JP Martins, que substituiu Clinton no duelo contra o Santa Catarina, quando o nigeriano foi poupado e entrou apenas no segundo tempo.

“O Clinton tem feito uma grande competição. Vamos criar soluções para conseguir fazer um grande jogo”, disse o treinador.

Os outros dois desfalques do time são o lateral-direito Medeiros, que trata uma lesão na coxa, e o atacante Adrianinho, que ainda não jogou em 2026 e só deve retornar entre março e abril após cirurgia de placa plantar.

Para o duelo deste sábado, o técnico quadricolor pede o apoio do torcedor. “É sempre importante a presença da torcida, eles têm sido fundamentais. Temos certeza que será casa cheia. Mata-mata muda muito a atmosfera”.

O jogo é especial para o goleiro Matheus Nogueira, que completa 150 partidas com o manto quadricolor.

O Brusque deve começar com: Nogueira; Léo Ataíde, Alisson Cassiano, Milhorim, Ryan Santos, Raimar; Bernardo, Gazão, Biel; Luizão, Álvaro (JP Martins).

A uma vitória da melhor campanha na história

O Concórdia avançou às quartas de final com a pior campanha entre os oito classificados, mas está a um jogo de igualar sua melhor campanha na história do Estadual, que foi em 2022. Naquela edição, o Galo do Oeste caiu justamente para o Brusque, nas semifinais.

O Galo ainda pode contar com uma boa recordação da última vez que jogou na Arena Simon. Na primeira rodada do Catarinense 2026, quando o time teve que escalar vários jogadores das categorias de base por problemas na inscrição dos reforços, o Concórdia venceu o Carlos Renaux por 1 a 0.

No jogo de ida, o técnico Henrique Barcellos não contou com o meia Denner, um dos principais nomes da equipe, e o atacante Caio Mota, titulares da equipe, além do lateral-esquerdo Jackson, todos lesionados.

Segundo a assessoria do Galo do Oeste, Caio optou por realizar o tratamento de forma domiciliar, em razão da fase da competição e do tempo reduzido para recuperação, e está fora do jogo. Denner e Jackson seguem em tratamento com o Departamento Médico do clube e permanecem sendo avaliados constantemente.

O Galo deve começar o duelo com: Gregory; Viçoza, Barboza, Thiago Freitas, Matheus Streit; Paulo Matheus, Anthonio, Gaudêncio; Pett, Eric Campos, Luiz Phillipe.

Arbitragem

Igor da Silva Albuquerque (FCF) apita o jogo, auxiliado por Alex dos Santos (CBF) e José Paulo Martins Sinfronio (FCF). Everton Schilling (FCF) é o quarto árbitro. O VAR é comandado por Rafael Traci e William Machado Steffen.

Ingressos

Os valores dos ingressos são de R$ 40 para o setor de cadeiras e R$ 20 para os setores coberto, descoberto e visitante. As entradas estão disponíveis no site Ingresso de Vantagens e na loja Bruscão Mania.

O clube anunciou uma promoção especial: na compra de uma camisa infantil ou adulta na Bruscão Mania, o torcedor ganha um ingresso para o setor coberto. A promoção é válida até o início do jogo.

Transmissão

O duelo entre Brusque e Concórdia tem transmissão pela Sportynet no Youtube e na TV por assinatura.