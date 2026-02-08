Árbitro aciona protocolo contra racismo durante jogo do Catarinense; entenda como funciona

Gustavo Ervino Bauermann aciona protocolo contra racismo no jogo Santa Catarina x Barra | Foto: NSports/Reprodução

O protocolo contra racismo foi acionado durante o jogo entre Santa Catarina e Barra, pelas quartas de final do Campeonato Catarinense, neste sábado, 7, no estádio Alfredo João Krieck, em Rio do Sul. O árbitro da partida, Gustavo Ervino Bauermann, fez o gesto de "x" com os braços, que aciona o protocolo.

Nos acréscimos do segundo tempo, atletas que estavam no banco de reservas, de ambas as equipes, começaram a discutir com a torcida do Santa Catarina. Neste momento, o juiz cruzou os punhos, acionando o protocolo contra racismo.

A etapa 1 do protocolo prevê a interrupção da partida, assim que o árbitro é informado sobre o possível crime de racismo. Foi o que aconteceu no jogo entre Santa Catarina e Barra.

Se o caso não for resolvido, a partida pode ser suspensa, conforme prevê a etapa 2. As equipes retornam ao vestiário. Por fim, caso ainda não tenha solução, o jogo pode ser cancelado, como consta na etapa 3.

Na partida entre Santa Catarina e Barra, o jogo foi retomado após cinco minutos paralisados. Até o fechamento da matéria, não havia informação sobre o que havia sido dito e se o torcedor suspeito foi identificado.

Protocolo aprovado pela Fifa

O protocolo contra racismo foi aprovado no 74º Congresso da Fifa em Bangkok, Tailândia, em maio de 2024. De acordo com a federação, o gesto foi criado para capacitar jogadores, membros da comissão técnica e árbitros a se posicionarem contra o racismo.

Ao cruzarem os punhos, os jogadores podem sinalizar diretamente ao árbitro que estão sendo alvo de abuso racista, o que leva ao início do protocolo que pode ter até três etapas.

Barra classificado

Dentro de campo, o Barra venceu o Santa Catarina por 1 a 0. O jogo de ida havia terminado empatado em 1 a 1. Na volta, fora de casa, o time de Balneário Camboriú levou a melhor em um jogo recheado de polêmicas.

O gol aconteceu no final do duelo. O VAR foi acionado para análise de possível toque de mão na origem da jogada, mas o juiz manteve o gol. O Santa Catarina chegou a empatar, mas o VAR anulou após identificar impedimento.

O Barra se classificou para a semifinal do Catarinense e aguarda o próximo adversário. Já o Santa Catarina, com a eliminação, vai disputar as quartas de final da Taça Acesc 70 anos.