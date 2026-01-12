Árbitro explica expulsão de zagueiro do Brusque contra o Renaux: “pisou na genital do adversário”

Metrópoles/Reprodução

O árbitro Diego da Costa Cidral explicou em súmula a expulsão do zagueiro Alisson Cassiano, do Brusque, no clássico contra o Carlos Renaux neste domingo, 11, na Arena Simon. Ele recebeu cartão vermelho direto após lance que aconteceu aos 8 do primeiro tempo. No fim, o Quadricolor venceu, mesmo com um a menos, por 1 a 0.

Inicialmente, no lance que envolveu Alisson Cassiano e o centroavante Jefferson Tavares, do Carlos Renaux, o árbitro aplicou cartão amarelo. Após ser orientado pela arbitragem de vídeo a checar o lance, mudou a decisão e deu o vermelho direto.

"[Alisson Cassiano recebeu vermelho direto por] dar uma entrada contra um adversário, com uso de força excessiva, fora da disputa da bola. Expulsei diretamente por pisar na parte genital de seu adversário de número 9, fora da disputa de bola e com uso de força excessiva. Informo que o jogador expulso saiu de campo normalmente", relatou o árbitro.

Devido à expulsão, Alisson, que chegou recentemente ao Brusque vindo do Botafogo-SP, fica fora do jogo contra o Figueirense na terceira rodada. O duelo acontece nesta quarta-feira, 14, às 21h30, na Arena Simon.