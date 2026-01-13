Biel projeta duelo do Brusque contra o Figueirense e valoriza invencibilidade no Catarinense

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Após um empate contra a Chapecoense e a vitória no clássico contra o Carlos Renaux, o Brusque terá nesta quarta-feira, 14, às 21h30, na Arena Simon, um duelo difícil pela frente contra o Figueirense, única equipe 100% na competição até o momento. O meio-campista Biel, capitão no último jogo, projetou um jogo complicado diante do Furacão.

“Jogo difícil. O Figueirense vive um bom momento, mas, jogando dentro de casa e com o apoio do nosso torcedor, temos todas as condições de fazer um grande jogo e sair de campo com um resultado positivo”, analisou.

Biel, 23 anos, chegou ao clube no ano passado e tem quase 40 jogos pelo Brusque. Ele perdeu parte da reta final da temporada passada por lesão, mas retomou o espaço no time titular.

“Estou muito feliz no Brusque, que já é a equipe que mais vezes defendi na carreira até o momento. Sabemos que ainda é cedo, mas esse bom início de campeonato é importante para nos dar cada vez mais confiança. Vamos pensando jogo a jogo. Nossa equipe tem qualidade e muita vontade de fazer uma grande competição".

Biel foi formado nas categorias de base do Coritiba e também atuou por Novorizontino e Paysandu antes de ser contratado pelo Brusque.