Brusque abre venda de ingressos para duelo com Figueirense pelo Catarinense

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

O Brusque iniciou nesta terça-feira, 13, a venda de ingressos para o duelo contra o Figueirense pela terceira rodada do Campeonato Catarinense nesta quarta-feira, 14, às 21h30, na Arena Simon.

Os ingressos on-line estão disponível no site da Ingresso de Vantagens. As entradas também podem ser adquiridas na loja da Bruscão Mania, em frente ao estádio.

Na loja, a venda acontece até de 9h às 12h e de 13h às 17h nesta terça e das 9h até o início da partida na quarta. A comercialização on-line dos ingressos encerra quatro horas antes do início do jogo. Os portões abrem às 20h.

Preços

Cadeira: R$ 60

⁠Coberta: R$ 30

Descoberta e visitante: R$ 20

Crianças até 12 anos de idade não pagam ingresso na arquibancada descoberta. Crianças pagam meia nos setores Cadeira, Coberta e Visitante. Adolescentes de 13 anos em diante pagam meia-entrada.

Sócio-torcedor

O sócio-torcedor do Quadricolor tem acesso garantido em todos os jogos do Quadricolor em casa. Basta entrar no aplicativo exclusivo do sócio e acessar o estádio com o QRCode.

Nos setores destinados ao torcedor do Brusque, não será permitido a entrada de camisas de outros clubes.