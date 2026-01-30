Brusque acerta a contratação de dois jogadores para a sequência da temporada

Fotos: Igor Cysneiros (@igorcysne.hype) | @leoataide/Divulgação

O Brusque inscreveu dois novos jogadores no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol.

A regularização permite que ambos fiquem aptos a atuar pelo clube nas competições da temporada.

Um dos atletas já foi apresentado oficialmente: trata-se do lateral-direito Ítalo Lucas, de 20 anos, anunciado pelo clube na tarde desta sexta-feira, 30.

Ítalo tem passagem pelo Internacional e pelo Sport, além de ter atuado nas categorias de base da Seleção Brasileira. O jogador chega para reforçar o elenco quadricolor na disputa do Campeonato Catarinense e da Série C.

O outro nome inscrito no BID é o também lateral-direito Leonardo Ataide de Oliveira Siqueira, de 22 anos.

Ele, que também passou pelas categorias de base da Seleção Brasileira, vestiu a camisa do Athletico Paranaense e estava no Cuiabá. Apesar da regularização, a contratação ainda não foi anunciada oficialmente pelo Brusque.