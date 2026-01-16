Brusque anuncia contratação de atacante formado no Vasco

João Pedro em ação pelo Cherno More, da Bulgária | Foto: Cherno More/Divulgação

O Brusque anunciou na noite desta quinta-feira, 15, a contratação do atacante João Pedro. Ele reforça o elenco em uma posição carente, de jogadores ofensivos de velocidade.

João Pedro tem 25 anos e foi formado nas categorias de base do Vasco. Ele jogou 13 jogos pelo time profissional da equipe cruzmaltina em 2021, cinco pelo Carioca e oito pela Série B do Brasileirão.

João Pedro em treinamento pelo Vasco | Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco

Nas últimas quatro temporadas, ele atuou na Europa. O atacante atuou por três temporadas pelo Linense, da terceira divisão da Espanha, e estava no Cherno More, da elite búlgara. Na atual temporada europeia, ele disputou 19 jogos entre campeonato nacional, Copa da Bulgária e fases preliminares da Uefa Conference League. No total, ele marcou um gol e deu uma assistência.

O elenco do Brusque já tem um outro João Pedro, meio-campista que veio do Santa Cruz e foi titular nas duas primeira rodadas. O novo reforço será chamado de JP. Ele já está regularizado e com o nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID).