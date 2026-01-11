Brusque anuncia meia ex-Renaux para o Catarinense e Série C

Foto: Sheyla Dantas/Londrina EC

O Brusque anunciou nesta quinta-feira, 10, dois reforços para o Campeonato Catarinense e para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ambos são meio-campistas.

Lucas de Sá chega ao Brusque após passar pelo Carlos Renaux. Ele defendeu o Vovô em 2025 e agora vestirá a camisa quadricolor na temporada de 2026.

O jogador foi revelado pelo Avaí. Ele também tem passagem por Joinville, Juventus de Jaraguá, Tombense, XV de Piracicaba e outros clubes.

O outro reforço é o jovem meia Leonardo Storrer. O atleta vem do futebol mineiro. O último clube de Leonardo foi o Coimbra, defendendo a equipe Sub-20.