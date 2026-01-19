Pedra no sapato: Brusque busca quebrar sequência de derrotas no confronto direto contra Santa Catarina
Equipes se enfrentam na quarta rodada do Catarinense 2026 nesta quarta-feira, 21
Brusque e Santa Catarina fazem duelo de invictos no Campeonato Catarinense 2026 nesta quarta-feira, 21, em um duelo que o Quadricolor não tem boas memórias recentes.
As duas equipes se enfrentaram três vezes em 2025, com três triunfos da Águia do Vale. O primeiro foi no Catarinense, na nona rodada, e o Santa Catarina venceu por 1 a 0 jogando em casa, com gol de Alex Gonçalves.
Os outros dois foram na Copa Santa Catarina. A Águia do Vale venceu por 2 a 1 em Brusque, com gols de Kauê Oliveira e Bruninho, com Douglas descontando para o Quadricolor, e por 1 a 0 em Rio do Sul, com gol de Yhago.
Em outra fase dos clubes, Brusque e Santa Catarina se enfrentaram na Série B do Catarinense de 2002, com duas vitórias do quadricolor.
O pequeno histórico de confrontos se dá ao fato de o Santa Catarina ter estreado na elite estadual em 2025. O clube fundado em 1998 só se instalou em Rio do Sul em 2022, após ter a sede em Blumenau, Navegantes e São Francisco do Sul.
No Catarinense 2026, o Brusque lidera o grupo A com dez pontos e já está garantido nas quartas de final. O Santa Catarina é o primeiro do grupo B, com oito pontos.
O encontro entre as equipes na quinta rodada da primeira fase do Catarinense 2026 acontece na Arena Simon nesta quarta, às 20h.
*Texto atualizado às 14h de segunda-feira, 19, com a inclusão de confrontos entre as equipes na Série B do Estadual