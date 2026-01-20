Brusque contrata ponta-esquerda formado na base do Flamengo
Atleta tem 22 anos
O Brusque anunciou nesta terça-feira, 20, a contratação do ponta-esquerda Petterson, formado nas categorias de base do Flamengo.
O atleta chega para reforçar o elenco do Quadricolor na disputa do Campeonato Catarinense e da Série C do Campeonato Brasileiro.
Aos 22 anos, Petterson já passou por clubes como Athletico Paranaense e Juventude, sendo o Paysandu seu último time.
Pela última equipe, o ponta disputou 10 partidas e marcou um gol.