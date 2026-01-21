Brusque e Santa Catarina fazem duelo de invictos pelo Catarinense

Quadricolor busca a quarta vitória consecutiva na competição | Foto: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Primeiro time garantido no mata-mata do Campeonato Catarinense 2026, o Brusque faz duelo de invictos contra o Santa Catarina nesta quarta-feira, 21, na Arena Simon. O jogo válido pela quinta rodada inicia às 20h.

Brusque e Santa Catarina se enfrentaram três vezes em 2025, e a Águia do Vale venceu todos, um pelo Catarinense e dois pela Copa Santa Catarina. O Quadricolor havia levado a melhor nos únicos dois encontros anteriores entre as equipes, na Série B estadual em 2002.

Início positivo

Após quatro rodadas, o Brusque tem a melhor campanha do Catarinense, com três vitórias seguidas, além do empate na primeira rodada. No último sábado, 16, o Quadricolor venceu o Barra por 1 a 0, em Itajaí, e assumiu a liderança isolada do grupo A, com dez pontos.

O técnico Higo Magalhães prevê um jogo complicado para o Brusque e acredita que a torcida pode fazer a diferença. Ele elogiou muito a equipe do Santa Catarina antes do duelo.

“Respeitamos muito o Santa Catarina, é uma excelente equipe. Fez uma grande competição no ano passado e repete neste ano. É uma equipe muito corajosa, tem jogadores interessantes e faz um grande trabalho. Vamos respeitá-los, mas tentar fazer nosso melhor novamente. Tem tudo para ser um grande jogo contra mais um adversário muito difícil”.

No duelo contra o Barra, Luizão, autor de gols nas últimas duas partidas, foi substituído no intervalo por desgaste, assim como Clinton, que saiu durante o segundo tempo. Higo deixou em aberto a possibilidade de poupar alguns jogadores mais desgastados. O Brusque tem três jogadores pendurados, Gazão, João Prado e Nogueira. O lateral-direito Pivô, lesionado, segue fora.

A equipe deve começar com: Nogueira; Medeiros, Alisson Cassiano, Milhorim, Ryan Santos, Raimar; Bernardo, Gazão, Biel; Luizão (Álvaro), Clinton.

Saiba em primeira mão tudo o que acontece com o Bruscão no canal de WhatsApp para torcedores Toque aqui e entre

Mais uma grande campanha

Semifinalista em 2025, na sua estreia na elite estadual, o Santa Catarina faz mais uma grande campanha no Catarinense. No grupo B, a Águia do Vale lidera, com oito pontos, à frente de Criciúma, Chapecoense e Figueirense.

O time de Rio do Sul vem de vitória por 3 a 1 sobre o Joinville, em casa. Para assegurar matematicamente a classificação ao mata-mata, sem depender de outros resultados, o Santa Catarina precisa de dois pontos nos últimos dois jogos ou de um tropeço do Barra.

“Sempre reforço a força do grupo e isso vem se tornando cada vez maior. Valorizo e me preocupo demais com a condição de quem está no banco porque eles acabam sendo a opção de decidir. E o que eu vejo de perto é quem está no banco torcendo pelo companheiro da mesma posição no jogo e, na hora da troca, a mesma coisa: quem sai fica ali vibrando pelo outro”, elogiou o técnico do Santa, Betinho.

Em relação à vitória diante do JEC, o técnico Betinho pode voltar a contar com Bruninho e Clebinho, que foram expulsos no triunfo por 1 a 0 contra o Marcílio Dias.

De acordo com o treinador, pelo acúmulo de partidas, quem conseguir recuperar melhor seus jogadores em relação ao jogo anterior pode ter vantagem.

“O Brusque descansou um dia a mais e nosso desgaste é ainda maior pelo fato de termos jogado com dois a menos (contra o Marcílio Dias). Este período é descansar e ir para o jogo. A equipe deles também é bastante competitiva, não é à toa a sua classificação no grupo. Também pressiona bastante e o diferencial fica para quem estiver mais concentrado e conseguir ser mais eficiente”.

A Águia deve começar com: Marcos; Juninho, Adriel, Zé Leandro, Coruja; Galdino, Clebinho, Mendes; Bruninho, Alex Gonçalves, Renan Nunes.

Arbitragem

William Machado Steffen apita o jogo em Brusque, auxiliado por Laizi Silva e Felipe Aderaldo da Conceição. O quarto árbitro é Thiago Mariano. Quem comanda o VAR é Heber Roberto Lopes, com auxílio de Tiago Soares dos Santos.

Ingressos

Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 60, com opção de meia-entrada. Eles podem ser adquiridos pelo site Ingresso de Vantagens até às 16h, na Bruscão Mania ou na bilheteria do estádio até o início do jogo.

Transmissão

O jogo tem transmissão ao vivo do canal do Metrópoles Esportes no Youtube.