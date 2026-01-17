Brusque embala terceira vitória consecutiva e segue invicto no Catarinense
Quadricolor fez 1 a 0 no Barra, confirmando o retrospecto perfeito diante do rival até hoje
O Brusque venceu o Barra neste sábado, 17, por 1 a 0 em partida válida pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. Luizão marcou o gol da partida ainda na primeira etapa do confronto, enquanto o segundo ficou marcado por um pênalti anulado no lado do Pescador e um gol anulado no lado do Quadricolor.
Este foi o sétimo duelo entre as equipes, e a sétima vitória quadricolor. Com o resultado, além do empate do Camboriú em 1 a 1 com o Carlos Renaux, o Brusque assumiu a liderança do grupo A com 10 pontos, dois acima da Cambura.
No grupo B o Barra segue na quinta posição, com três pontos, fora da zona de classificação para as quartas de final.
Luizão aproveita erro da defesa e abre o placar
Pelo lado do Brusque, apenas uma mudança foi feita em relação ao jogo anterior, onde Alisson Cassiano voltou de suspensão, retornando ao time no lugar de Alex Paulino, com a faixa de capitão. Já o Barra passou por cinco trocas em seu 11 inicial. Saíram Kayque, Vavá, Henrique, Bernabé e Geovany, com Fábio, Alemão, ex-zagueiro quadricolor, Tetê, Nicolas e Gabriel Silva entrando na equipe titular.
após um início de jogo tranquilo, aos 12 minutos, em uma falta na intermediária, Raimar bateu e acertou a barreira. No rebote, ele chutou mais uma vez, agora com muita força para acertar o travessão. Dez minutos depois, em outra falta na intermediária, Tetê cruzou na área, onde a bola foi afastada para cima, ficando viva até Nicolas chutar de bicicleta, mandando a bola nas mãos de Matheus Nogueira.
Apesar dessas finalizações de muito perigo, o primeiro tempo foi, em sua primeira metade, de poucas chances e tentativa de controle da posse por parte das duas equipes. Para simbolizar o início da ‘segunda metade’, o Brusque abriu o placar.
Aos 25, se aproveitando de um erro da defesa do Pescador, onde Tetê tentou o passe para o goleiro, Luizão conseguiu se antecipar, dominar a bola na entrada da área e bater na saída de Ewerton, colocando o Brusque na frente no placar. Foi o segundo jogo seguido com gol do atacante quadricolor
Aos 31, o Barra chegou com Gabriel Silva. Ele bateu de longe e mandou a bola no meio do gol, nas mãos de Nogueira, que não deu rebote. A finalização consolidava o momento de domínio do Barra no jogo, que se lançou ao ataque após sofrer o gol.
Seis minutos depois, Ewerton errou na saída de bola, colocou ela no pé de Luizão, que chutou em cima de Everton Alemão, perdendo a chance de ampliar o placar do Bruscão, em novo erro de saída da defesa do Pescador. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Fábio bateu de longe, mandando a bola nas mãos de Matheus Nogueira.
Gol e pênalti anulado marcam segundo tempo
No intervalo, o Barra fez três mudanças: Cleison Tetê, Nicolas e Cléo Silva, este que jogou no Brusque em 2023, saíram para as entradas de Henrique, Geovany Soares e Renan Bernabé. Já no Quadricolor foi apenas uma substituição: Luizão, o autor do gol, deu lugar a Álvaro.
Aos 8, Raimar recebeu o cruzamento na área, pela esquerda da grande área, para tentar a primeira finalização, mas furou de forma espetacular. No rebote, ele mesmo chutou rasteiro, no canto direito, para Ewerton cair e protagonizar uma defesa também espetacular. O segundo tempo teve o início intenso, com o Brusque dominando as ações.
Com 15 minutos do segundo tempo, o Barra mudou mais uma vez, com Fábio deixando o gramado para a entrada de um atacante, Saymon. No lado do Brusque, que também mudou, saiu Gazão para a entrada de João Pedro.
Três minutos depois, Raimar trombou nas costas de Henrique, com a penalidade máxima marcada no campo. Após quase três minutos de bola parada, o juiz foi chamado para analisar o lance e o pênalti foi anulado.
Com 28 minutos o Barra fez sua última substituição no jogo, onde saiu Elvinho e entrou Warley. Logo depois da troca Henrique foi derrubado na entrada da área. Warley, que acabou de entrar, bateu e acertou a barreira, pegando o rebote para mandar por cima do gol, em escanteio,
Após essa chegada de perigo dos donos da casa, o Brusque fez duas mudanças, com Clinton e Pedro Medeiros deixando o gramado para as entradas de Frank Salas e João Prado.
O Brusque, com 34 minutos, fez uma jogada de troca de passes, onde Raimar tabelou com João Prado para receber o passe na arrancada pela esquerda, cruzando rasteiro para Biel bater no ângulo esquerdo, lá onde a coruja dorme, para o segundo gol do Brusque. Mas o gol, após a revisão do VAR, foi anulado por impedimento de Raimar.
Na jogada seguinte, o Barra ganhou uma falta na direita, que foi batida por Warley para Gabriel Silva desviar na primeira trave e Henrique se jogar na bola, mas sem mandar ela para o gol. Aos 40, o Brusque mudou mais uma vez, com a saída de Biel para a entrada de Alex Paulino.
Na reta final, em escanteio pela esquerda Warley, cruzou a bola na área e Everton Alemão foi no alto para cabecear no canto direito, com Matheus Nogueira caindo para espalmar e salvar o Brusque do gol do zagueiro, que já jogou no Brusque. O Pescador manteve a posse no final do jogo e pressionava, tentando empatar a partida em casa, mas o Quadricolor segurou a vantagem mínima.
Sequência
O Brusque volta a campo na quarta-feira, 21, diante do Santa Catarina, na Arena Simon, às 20h30. No mesmo dia e horário, o Barra joga como visitante diante do vizinho Marcílio Dias, no Hercílio Luz.
Barra 0x1 Brusque
Barra: Ewerton; Fábio (Saymon, min. 16/2ºt), Jean Pierre, Everton Alemão, Guilherme Lazaroni; Cleison Tetê (Henrique, intervalo), Pablo, Elvinho (Warley, min. 28/2ºt); Cléo Silva (Renan Bernabé, intervalo), Nicolás (Geovany Soares, intervalo), Gabriel Silva. Técnico: Eduardo Souza
Brusque: Nogueira; Pedro Medeiros (Frank Salas, min. 31/2ºt), Alisson Cassiano, Ryan Santos, Milhorim, Raimar; Bernardo, Gazão (João Pedro, min. 16/2ºt), Biel (Alex Paulinho, min. 40/2ºt); Clinton (João Prado, min. 31, 2ºt), Luizão (Álvaro, intervalo). Técnico: Higo Magalhães
Gols: 0-1, min. 25/1ºt, Luizão.
Amarelos: Jean Pierre (BAR); Gazão, Matheus Nogueira (BRU)
Arbitragem: Luiz Augusto Silveira Tisne, auxiliado por Deise Genoefa Bellaver e Adriano Paulo Vieira Júnior. Rafael Traci e Tiago Soares dos Santos no VAR
Público: 1.306 torcedores
Renda: R$ 38.290,00