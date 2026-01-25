Brusque e Criciúma encerram primeira fase em busca do primeiro lugar geral do Catarinense

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

O Brusque visita o Criciúma na última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense 2026 neste domingo, 25. O duelo no Heriberto Hülse está marcado para às 18h.

Brusque e Criciúma lideram os grupos A e B e disputam o primeiro lugar geral do campeonato — além dos dois, só o Avaí pode terminar esta posição. A Federação Catarinense de Futebol (FCF) decidiu manter todos os jogos da rodada final no mesmo horário, sem arbitragem de vídeo.

O último encontro entre Brusque e Criciúma aconteceu na primeira fase do Catarinense 2025 e terminou empatado em 1 a 1, no Augusto Bauer. Ianson abriu o placar para o Quadricolor e Marcelo Hermes deixou tudo igual.

Na última vez que as equipes jogaram no Heriberto Hülse, o jogo também terminou 1 a 1, na polêmica final do Catarinense 2024. O Criciúma venceu a ida por 2 a 1 e, portanto, ficou com o troféu.

Classificado, mas focado

Após três vitórias seguidas, o Brusque empatou com o Santa Catarina por 1 a 1 na quarta-feira, 21, jogando na Arena Simon. Com o resultado, a equipe se manteve na liderança do grupo A, com 11 pontos, mas ainda precisa vencer diante do Criciúma para garantir a liderança do grupo.

Caso fique em primeiro, o Brusque garante que joga o jogo de volta das quartas de final em casa e teria vantagem também para mandar a partida decisiva das semifinais.

Por conta disso, o técnico Higo Magalhães não pretende fazer grandes alterações no time. João Prado, suspenso, está fora, enquanto Gazão, que recebeu vermelho contra o Barra, retorna. Medeiros, que saiu lesionado contra o Santa Catarina, é dúvida, enquanto Pivô, machucado, ainda não estará à disposição.

“Depois de domingo, teremos uma semana (até o jogo seguinte) e, teoricamente, vamos conseguir recuperar o time. Acredito que será como no jogo contra o Santa Catarina. Se alguém estiver muito desgastado, pode começar no banco”. Jogadores pendurados (Nogueira e Raimar) podem ser poupados para o mata-mata.

Recém-chegado, o atacante Petterson já está regularizado, mas ainda precisa aprimorar a forma física.

O Brusque deve começar com: Nogueira (Paulo Gianezini); Ryan Santos, Alisson Cassiano, Milhorim, João Félix (Raimar); Alex Paulino, Bernardo, Biel, Gazão; Clinton, Luizão.

Em viés de alta

Após estrear com derrota, o Criciúma não perdeu mais no Catarinense. Na quinta-feira, 22, o Tigre bateu o Camboriú por 2 a 1, no Orlando Scarpelli, e assumiu a ponta do grupo B. A equipe carvoeira é a única de sua chave que já está garantida nas quartas de final com uma rodada de antecedência, com dez pontos.

Para o técnico Eduardo Baptista, a disputa pela liderança geral do campeonato é um objetivo. Antes do jogo, o Criciúma está um ponto atrás do Brusque, melhor equipe da competição até agora.

"Vamos buscar o primeiro lugar geral. O que fizermos neste jogo vai interferir no final do campeonato, porque a competição continua somatória (para definir os mandantes dos jogos de volta no mata-mata). O nosso time está cansado, mas convoco o torcedor para que nos ajude. Esse jogo parece que perde importância (porque os times já estão classificados), mas ter o primeiro lugar geral fará uma diferença para a gente".

Waguininho saiu machucado contra o Camboriú e não estará à disposição contra o Brusque. Diego Gonçalves, que sentiu durante a última partida, é dúvida.

Já Nicolas e Luciano Castán, que ficaram fora contra o Camboriú, podem voltar ao time. O goleiro Alisson, que se recuperou de uma lesão, pode ganhar uma chance.

O Criciúma deve começar com: Georgemy (Alisson); César Martins, Octavio (Luciano Castán), Rodrigo; Willean Lepo (Marcinho), Eduardo, Gui Lobo, Jhonata Robert, Marcelo Hermes; João Carlos, Nicolas (Diego Gonçalves).

Arbitragem

Julio Cesar Pfleger (CBF) apita o jogo, auxiliado por Hector Andrew Lisboa Jacques (CBF) e João Victor Aparecido Donner Macedo (CBF). Thiago Mariano (FCF) é o quarto árbitro.

Transmissão

O duelo entre Criciúma e Brusque tem transmissão no Youtube da NSports.