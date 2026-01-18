Brusque garante vaga às quartas do Catarinense com duas rodadas de antecedência

Luizão celebra gol em Barra x Brusque | Foto: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

O Brusque é o primeiro classificado às quartas de final do Campeonato Catarinense 2026, com duas rodadas de antecedência. Com os resultados da quarta rodada deste domingo, 18, o Quadricolor assegurou o lugar entre os quatro melhores do grupo A que avançam ao mata-mata.

Com as derrotas do Joinville por 3 a 1 para o Santa Catarina e do Marcílio Dias por 1 a 0 para a Chapecoense, o Brusque não pode mais ser alcançado pelas duas equipes, que ocupam a sexta e a quinta colocações da chave, respectivamente.

Após quatro rodadas, o Brusque lidera o grupo com dez pontos — é um dos três invictos da competição, além de Camboriú e Santa Catarina. O Marcílio Dias é o quinto, com três, e o JEC o último, com um.

Classificação do grupo

Sequência

Agora, o Brusque vai tentar somar o maior número de pontos possível para ser o mandante nos jogos de volta no mata-mata. O Quadricolor, que vem de três vitórias seguidas, a última diante do Barra, joga na quarta-feira, 21, diante do Santa Catarina, na Arena Simon, e encerra a primeira fase diante do Criciúma no domingo, 25, no Heriberto Hülse.