Brusque inicia disputa por vaga às semis do Catarinense diante do Concórdia fora de casa

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Brusque e Concórdia iniciam a disputa por uma vaga às semifinais do Campeonato Catarinense 2026 neste domingo, 1º, no estádio Domingos Machado de Lima, em Concórdia. O jogo de ida das quartas de final está marcado para às 17h.

Os últimos dois confrontos entre as equipes foram pela Copa Santa Catarina do ano passado, com uma vitória para cada time – o Brusque, que atuou na competição com time reserva, fez 2 a 0 em casa, e o Concórdia anotou 2 a 1 jogando no Oeste do estado. Pelo Catarinense do ano passado, o Quadricolor fez 4 a 1 no Domingos Machado de Lima.

Pelo Estadual, o Concórdia não vence o Brusque há cinco anos – 2 a 1, em casa, em 2021. As equipes voltam a se encontrar em um mata-mata após quatro anos. Nas semifinais de 2022, o Quadricolor se deu melhor, vencendo as duas por 1 a 0 e, depois, foi campeão superando o Camboriú na decisão. Aquela foi a melhor campanha do Galo do Oeste na história.

Cautela e respeito ao rival

O Brusque foi um dois invictos da primeira fase – assim como o Santa Catarina – e terminou na primeira colocação do grupo A, com 12 pontos. Na rodada final da primeira fase, o Quadricolor empatou em 3 a 3 contra o Criciúma, no Heriberto Hülse.

O técnico do Brusque, Higo Magalhães, valorizou a semana cheia de trabalho, a primeira desde o início do campeonato. “O desgaste foi muito grande para todas as equipes. Estou muito feliz com a entrega de todos”, destacou.

Sobre o rival, Higo mantém a catualea. “Jogar lá é muito difícil. Temos que manter a lucidez, a humildade, para fazer por merecer. Não podemos escolher adversário, a viagem longa não pode ser desculpa. Vamos entregar tudo o que temos e almejar a próxima fase. Na volta, eles também terão esse desgaste da viagem”.

Adrianinho, desfalque de longa data, e Medeiros estão fora do jogo por lesão. Em relação ao último jogo, Raimar e Ryan Santos, que foram poupados, devem retornar para o time titular. Matheus Pivô, que acertou sua saída para o AVS, não joga mais pelo clube.

O Brusque deve começar com: Nogueira; Alex Paulino, Alisson Cassiano, Milhorim, Ryan Santos, Raimar; Bernardo, Gazão, Biel; Clinton, Luizão.

Concórdia vai em busca de novos objetivos

A primeira meta do Concórdia no campeonato já foi alcançada. Em 2027, o Galo do Oeste vai jogar a elite estadual pelo oitavo ano seguido e, agora, busca uma das duas vagas que o Catarinese dá na Série D do ano que vem (os outros concorrentes são Santa Catarina e Camboriú). Até hoje, a equipe disputou a competição três vezes, em 2012, 2023 e 2024.

A caminhada do Concórdia até agora foi de altos e baixos. O time começou a competição com uma vitória heroica diante do Carlos Renaux, em Brusque, com apenas 14 jogadores disponíveis, vários das categorias de base, após ter problemas para inscrever reforços.

Depois disso, o time só venceu mais um jogo (2 a 1 contra o Figueirense, em casa), mas foi o suficiente para ficar com a quarta e última vaga do grupo A, com sete pontos. O Galo do Oeste tem a pior campanha (duas vitórias, um empate e três derrotas), o pior ataque (cinco gols marcados) e a pior defesa (dez gols sofridos) entre os oito que disputam o mata-mata.

Na última rodada do mata-mata, o Galo, que entrou em campo já classificado, sofreu uma goleada por 5 a 1 diante do Barra, fora de casa.

O meia Gaudêncio, poupado contra o Barra por estar pendurado, deve retornar ao time titular do técnico Henrique Barcellos, assim como o goleiro Gregory, que teve uma pequena lesão. Já o meia Denner, que não atuou no último jogo, e o lateral-direito Kaik Viçoza, que saiu lesionado na partida anterior, são dúvidas.

O Galo deve começar o jogo com: Gregory; Puerari (Viçoza), Barboza, Thiago, Matheus Streit; Anthonio, Eberson, Denner (Cacá), Gaudêncio; Pett, Caio Mota.

Arbitragem

Fernando Henrique de Medeiros Miranda (CBF) apita o jogo. Ele será auxiliado por Bruno Muller (CBF) e Cristian Junges Delfino (CBF). O quarto árbitro será Guilherme Ruaro Danetto (FCF). A equipe do VAR é composta por Wagner Reway e Johnny Barros de Oliveira.

Transmissão

O duelo entre Concórdia e Brusque terá transmissão do canal Sportynet na TV fechada, no NSports no Youtube e TV fechada e também no Youtube do Metrópoles Esportes