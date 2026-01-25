Brusque leva empate do Criciúma no fim, mas mantém invencibilidade no Catarinense
Brusque saiu na frente, levou a virada e buscou uma nova virada, mas sofreu o empate nos acréscimos da segunda etapa para somar um ponto no Catarinense
Com a bola rolando no Estádio Heriberto Hülse, Criciúma e Brusque protagonizaram uma partida intensa, que acabou com o empate em 3 a 3. O jogo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense acontece no domingo, 25, com um primeiro tempo onde o quadricolor saiu na frente com Clinton, Nicolas empatando e Diego Gonçalves virando, para Milhorim empatar mais uma vez. No segundo tempo Álvaro saiu do banco para marcar para o Bruscão, que virou o placar novamente. Então, nos acréscimos, Jhonata Robert empatou para o tigre mais uma vez.
O resultado deu um ponto para cada uma das equipes, onde o Brusque se manteve invicto, na liderança do grupo A com 12 pontos. Já o Criciúma, com o empate, ficou na terceira posição do grupo B, somando 11 pontos, empatado com a Chapecoense.
Brusque sai na frente, Criciúma vira, e primeira etapa acaba empatada
O Criciúma passou por duas mudanças em seu time titular, onde saíram Willean Lepo e Waguininho, esse lesionado, para as entradas de Marinho e Nicolas, com o Tigre usando a formação 3-5-2. O Brusque, do outro lado, usou o esquema 5-3-2, com algumas mudanças a destacar. Pivô voltou ao time, recuperado de lesão. Gazão voltou de suspensão, enquanto João Félix, Clinton e Frank Salas foram trocas por opção do treinador, entrando nos lugares de Ryan, Raimar, João Prado, JP Martins e Medeiros, que está lesionado.
Em um cruzamento na área, aos três minutos, Alisson desviou contra o próprio gol, mas Matheus Nogueira caiu no canto esquerdo e salvou o Brusque do gol cedo. Na sequência o primeiro amarelo do jogo saiu, para Clinton, por uma falta forte em Rodrigo. Aos 19 minutos Jhonata Robert arrancou passando por defensores para ser derrubado por Milhorim, que recebeu o cartão, a um passo de ser um pênalti. Marcelo Hermes bateu a falta, a bola desviou e saiu em escanteio, batido na área para Jhonata Robert chutar, com desvio, para fora, em novo escanteio.
E o novo escanteio foi batido para a defesa afastar com uma falta de ataque. A partir dessa falta o Brusque saiu em contra-ataque, onde Luizão recebeu na esquerda, arrancando para cruzar rasteiro para Clinton chegar sozinho na área, batendo forte, abrindo o placar para o quadricolor.
Após o gol o Brusque conseguiu nova chegada, com um escanteio batido na área para o desvio na confusão, mandando a bola nas mãos de Georgemy no meio do gol.
Em um jogo que pouco ia acontecendo, Nicolas recebeu o passe por cima, tirou o defensor com o corpo para bater forte, no alto, sem chance de defesa para Matheus Nogueira, empatando o jogo aos 34 minutos do primeiro tempo. Apenas três minutos depois do empate, Nicolas recebeu o passe na área, em um erro de saída da defesa do Brusque, para rolar a bola para o meio, onde Diego Gonçalves estava, mandando a bola para o fundo do gol, colocando o Tigre na frente no placar.
Aos 44 minutos um lance tão inusitado quanto espetacular aconteceu. Em um lançamento na frente, Clinton conseguiu vencer César Martins no jogo de corpo para, cara a cara com Georgemy, conseguir o chapéu no goleiro. Mas ao bater para o gol vazio, Clinton mandou a bola pela direita do gol. No lance seguinte João Félix recebeu o passe e bateu forte, para Georgemy espalmar para escanteio, batido na área para Milhorim cabecear para o chão, no canto esquerdo, empatando o jogo para o quadricolor e fechando o placar do primeiro tempo.
Bruscão busca a virada, mas Tigre empata nos acréscimos
No intervalo o Criciúma fez duas mudanças em sua equipe, onde saíram Marcinho e Octávio para as entradas de Hiago e Willean Lepo. Com três minutos, na primeira chance do segundo tempo, Biel tentou o chute na entrada da área, sem força, com a bola sobrando para Frank Salas chutar pela direita do gol, para fora.
Diego Gonçalves recebeu o passe na frente, invadindo a área para bater de primeira na saída de Matheus Nogueira, que defendeu mais uma vez. A reposta do quadricolor foi no lance seguinte, com Clinton chutando de longe, mas por cima do gol, aos 14 minutos. Aos 21 minutos Willean Lepo recebeu o amarelo por reclamação. Após esse amarelo o Criciúma mudou duas vezes, com as saídas de Eduardo e Nicolas para as entradas de João Carlos e Sandry. Logo depois Frank Salas recebeu o amarelo por jogar a bola no campo, impedindo o Criciúma de recomeçar a partida.
Aos 26 minutos, na direita, o Criciúma ganhou um escanteio, batido curto para Willian Lepo cruzar e Rodrigo subir, cabeceando forte, mas mandando a bola pela direita do gol. Após mais essa chance de perigo do Tigre, o Brusque mudou, com as saídas de João Félix e Pivô para as entradas de Raimar e Alex Paulino.
Na sequência o Brusque mudou mais uma vez, onde saíram Luizão e Frank Salas para as entradas de Álvaro e Ruan Santos. E Álvaro, no primeiro lance de destaque no jogo, recebeu o cruzamento rasteiro de Biel para chegar chutando e mandando a bola para o fundo do gol, virando o placar para o Brusque aos 33 minutos.
Logo após o gol, mais trocas. No Bruscão saiu Clinton para a entrada de João Pedro. No Tigre saiu Gui Lobo para a entrada de Thales. Aos 40 minutos Willean Lepo bateu forte de longe, mas mandando a bola por cima do gol, em mais uma chance perdida pelos donos da casa.
Nos acréscimos, aos 47, onde os dois times já viam o final da partida, Jhonata Robert bateu de muito longe, mandando a bola no alto, com Matheus Nogueira ainda tocando nela, mas sem tirar a bola da direção do fundo das redes, empatando a partida mais uma vez.
Sequência
O Brusque enfrenta nas quartas de final do Catarinense o Concórdia. Já o Criciúma joga contra a Chapecoense. As partidas acontecem no próximo fim de semana, nos dias 31 de janeiro ou 1º de fevereiro.
Criciúma x Brusque
Criciúma: Georgemy; César Martins, Rodrigo e Octávio (Hiago, intervalo); Marcinho (Willean Lepo, intervalo), Gui Lobo (Thales, min. 39/2ºt), Eduardo (Sandry, min. 21/2ºt), Jhonata Robert e Marcelo Hermes; Diego Gonçalves e Nicolas (João Carlos, min. 21/2ºt). Técnico: Eduardo Baptista
Brusque: Matheus Nogueira; Pivô (Alex Paulino, min. 27/2ºt), Alisson, Milhorim , Frank Salas (Ryan Santos, min. 32/2ºt) e João Félix (Raimar, min. 27/2ºt); Bernardo, Gazão e Biel; Clinton (João Pedro, min. 36/2ºt) e Luizão (Álvaro, min. 32/2ºt). Técnico: Higo Magalhães
Gols: 0-1, min. 22/1ºt, Clinton. 1-1, min. 34/1ºt, Nicolas. 2-1, min. 37/1ºt, Diego Gonçalves. 2-2, min. 44/1ºt, Milhorim. 2-3, min. 33/2ºt, Álvaro. 3-3, min. 47/2ºt, Jhonata Robert.
Amarelos: Willian Lepo, Diego Gonçalves (CRI); Frank Salas, Clinton, Milhorim (BRU)
Arbitragem: Julio Cesar Pfleger (CBF), auxiliado por Hector Andrew Lisboa Jacques (CBF) e João Victor Aparecido Donner Macedo (CBF)