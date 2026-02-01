Brusque segura empate com o Concórdia com um a menos nas quartas do Catarinense

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Com um a menos durante mais de 50 minutos de jogo, o Brusque segurou um empate contra o Concórdia, no Domingos Machado de Lima, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense 2026. O jogo de ida no Oeste do estado terminou 0 a 0.

Clinton levou cartão vermelho direto na reta final do primeiro tempo. Com o empate, o Brusque manteve a invencibilidade na temporada.

Poucas emoções

Em relação ao jogo anterior, Higo Magalhães promoveu a estreia de Léo Ataíde no lugar de Pivô, que deixou o clube, e também os retornos dos titulares Ryan Santos e Raimar nas vagas de Salas e João Félix. Já Henrique Barcellos realizou cinco mudanças, uma no gol, com Gregory voltando para o lugar de João Augusto. Além deles, Eberson, Cacá, Jackson e Caio Mota, os dois últimos lesionados, deram lugar a Paulo Matheus, Gaudêncio, Eric Campos e Luiz Phillipe. O meia Denner, que era dúvida, não foi para o jogo.

A iniciativa no primeiro tempo foi do Concórdia. O Galo do Oeste foi o time que teve mais presença no campo de ataque e tentou articular com mais conexões curtas, enquanto o Brusque apostou em uma estratégia mais reativa, buscando conectar Clinton e Luizão em velocidade, com pouco sucesso.

O primeiro e único chute do Quadricolor no primeiro tempo veio aos 10 minutos. Raimar arriscou de longe após uma saída do goleiro para cortar uma bola e levou certo perigo, mandando à direita do gol.

Quem teve oportunidades mais claras foi o Concórdia. Aos 14, após cobrança de falta rápida de Paulo Matheus, Pett bateu cruzado dentro da área e, após desvio, ficou nas mãos de Nogueira. Sete minutos depois, Anthonio recebeu com muito espaço na quina da área e mandou muito perto, acertando o lado de fora da rede. Vários torcedores do Galo chegaram a celebrar um gol que não aconteceu.

Brusque fica com um a menos

Aos 38, Barboza ficou caído após ser atingido por Clinton e o VAR acionou o árbitro. O atacante quadricolor acertou com o braço no peito do zagueiro do Galo, que foi ao chão alegando contato no rosto. Após checar as imagens, Fernando Henrique de Medeiros Miranda decidiu expulsar o nigeriano.

Na reta final da primeira etapa, o Concórdia teve algumas jogadas aéreas, mas levou pouco perigo, e o jogo foi para o intervalo sem alteração no placar.

Nada de gols

Para o segundo tempo, apenas a equipe da casa mudou o time. O lateral-direito Viçoza deu lugar a Enzo Trentin. Em uma bola parada, o Brusque teve chance logo no primeiro minuto. Raimar cobrou falta lateral por baixo da barreira e parou em defesa segura de Gregory.

A resposta do Galo veio logo depois. Em bola que sobrou alta na área, Alisson Cassiano falhou e Eric Campos antecipou, mas finalizou mal de primeira, perdendo uma grande chance. Cinco minutos depois, Streit cruzou da esquerda e o centroavante apareceu outra vez, subindo para cabecear no meio da defesa, porém mandou por cima.

Mesmo com um a menos, o Brusque não sofreu grande pressão na primeira metade do segundo tempo e chegou a ameaçar. Aos 13, Gazão tabelou com Luizão e cruzou fechado, mas Biel não alcançou a bola, que passou pela pequena área.

Aos 24, o Concórdia esteve perto de sair na frente. Após cobrança de escanteio na primeira trave, Enzo Trentin cabeceou firme e Nogueira salvou. As primeiras alterações no Bruscão vieram aos 30 minutos, com as entradas de João Prado e Álvaro nas vagas de Gazão e Luizão.

Em outra jogada aérea, o Concórdia assustou aos 31. Após cruzamento de Streit, Paulo Matheus mergulhou para cabecear. A bola bateu em Milhorim e acabou saindo à direita do gol.

Depois de um período de várias alterações nas duas equipes, incluindo a estreia de Ítalo pelo Brusque, o ritmo do jogo caiu. O Brusque, com maturidade e sem se arriscar, segurou o resultado sem muitos sustos e o duelo no Oeste do estado terminou zerado.

A volta

O jogo de volta acontece no próximo sábado, 7, na Arena Simon, às 19h30. Quem vencer segue na busca pelo título. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

O vencedor do confronto de quartas de final avança para enfrentar Chapecoense ou Criciúma, enquanto o perdedor joga a Taça Acesc 70 anos, que dá uma vaga à Copa do Brasil.

Concórdia 0x0 Brusque

Concórdia: Gregory; Viçoza (Enzo Trentin, intervalo), Barboza, Thiago Freitas, Matheus Streit; Paulo Matheus (Caike Duarte, min. 47/2ºt), Anthonio, Gaudêncio; Pett, Eric Campos (João Araújo, min. 39/2ºt), Luiz Phillipe (Matheus Maia, min. 20/2ºt). Técnico: Henrique Barcellos

Brusque: Nogueira; Léo Ataíde (Ítalo, min. 37/2ºt), Alisson Cassiano, Milhorim, Ryan Santos, Raimar; Bernardo, Gazão (João Prado, min. 30/2ºt), Biel (Alex Paulino, min. 49/2ºt); Clinton, Luizão (Álvaro, min. 30/2ºt). Técnico: Higo Magalhães

Amarelos: Eric Campos, Anthonio (CON); Ryan Santos, João Prado, Raimar, Bernardo (BRU)

Vermelho: Clinton (BRU)

Arbitragem: Fernando Henrique de Medeiros Miranda (CBF), auxiliado por Bruno Muller (CBF) e Cristian Junges Delfino (CBF). No VAR, Wagner Reway e Johnny Barros de Oliveira.

Público: 1.023 torcedores

Renda: R$ 26.530