Brusque supera Figueirense e mantém invencibilidade no Catarinense

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

O Brusque confirmou o bom início de temporada ao derrubar o Figueirense, único time que ainda tinha 100% de aproveitamento, pela terceira rodada do Campeonato Catarinense 2026 nesta quarta-feira, 14. Biel e Luizão marcaram os gols do triunfo por 2 a 1 do Quadricolor na Arena Simon. Kayke marcou para o Furacão.

Com sete pontos, o Brusque divide a liderança do grupo A com o Camboriú. Já o Figueirense segue líder do grupo B, com seis.

Brusque segura pressão inicial e sai na frente

Em relação ao clássico diante do Renaux, o Brusque entrou em campo com quatro mudanças. Autor do gol da vitória no jogo anterior, Medeiros entrou na vaga do lesionado Mateus Pivô. Além disso, Bernardo, no meio-campo, e Luizão, no ataque, ganharam os lugares de João Pedro e Olávio. Já Ryan Santos foi o escolhido para o lugar de Alisson Cassiano, suspenso. Assim como no jogo contra a Chape, Higo Magalhães montou o time com uma linha de três na defesa, com Alex Paulino posicionado no centro da zaga.

No Figueirense, Waguinho Dias promoveu cinco mudanças em relação ao time que venceu o Marcílio Dias, poupando jogadores para o clássico da próxima rodada. Três foram na defesa: Paulo César, Felipe Santiago e Wesley Costa entraram nas vagas de Douglas Bacelar, Anderson Conceição e Arthur Henrique. Ex-Brusque, Jean Mangabeira substituiu Flávio no meio-campo, enquanto Reifit entrou no lugar de Silvinho no ataque.

O Brusque teve uma jogada perigosa logo no primeiro minuto, que, por um bom tempo, foi a única boa chegada do time. Clinton avançou pela direita e cruzou para Biel, que tocou de cabeça sobre o gol.

Depois disso, o Brusque passou a ter problemas para sair com a bola de trás e sofrer com as linhas altas do Figueirense. Aos 6, após saída errada de Raimar, Raynan arriscou de fora da área, mas pegou mal, sem direção. Dois minutos depois, no rebote de cobrança de escanteio, Jean Mangabeira dominou e arriscou uma bicicleta, mas não pegou em cheio e mandou sobre o gol.

Aos 12, após novo erro de saída de bola, desta vez de Milhorim, Reifit encontrou Igor Bolt, que bateu colocado de fora da área, mas parou em bela defesa de Nogueira. O Figueirense parecia perto de abrir o placar, quando, em uma jogada de velocidade, na mesma combinação da jogada no início do jogo, o gol do Brusque saiu. Clinton conseguiu ótima arrancada pela direita, foi à linha de fundo e cruzou para Biel, que, de frente para o gol, tocou com categoria de canhota para fazer 1 a 0 aos 18.

Segundo antes do intervalo

O gol fez bem ao Brusque, que conseguiu equilibrar a partida e diminuir o ímpeto do Figueirense. Principalmente pelo lado direito, o Quadricolor encontrava espaços para escapar em velocidade e chegou bem aos 23. Gazão arriscou com espaço da entrada da área, mas Igo Gabriel segurou firme.

O Figueira só voltou a assustar aos 29. Após uma longa troca de passes, Raynan encontrou Wesley na entrada da área e o lateral arriscou de canhota, sobre o gol. Depois disso, o time alvinegro continuou rondando a área quadricolor, mas sem finalizações perigosas.

Em nova escapada pela direita, aos 43, o Brusque foi mais uma vez fatal. Após trombada de Clinton com Felipe Santiago, Gazão ficou com espaço pela direita e avançou. O meia chutou cruzado, Igo Gabriel foi mal e deu rebote. Medeiros apareceu para finalizar na pequena área, o goleiro ainda conseguiu desviar, mas Luizão apareceu para conferir e estufar as redes: 2 a 0.

Retorno morno

Em desvantagem no placar, o Figueirense voltou para o segundo tempo com duas mudanças: os experientes Silvinho e Kayke entraram nas vagas de Raynan e Igor Bolt.

As alterações, porém, surtiram pouco efeito. O segundo tempo começou mais truncado, o que favorecia o Brusque. O Figueira conseguiu algumas chegadas pelas laterais, mas o Quadricolor defendia sua área sem tantos problemas e conseguia escapadas em velocidade para também aliviar a pressão.

O Figueirense só conseguiu realmente ameaçar na segunda etapa aos 25. Silvinho bateu falta lateral e Kayke raspou de cabeça, mandando muito perto da trave esquerda de Nogueira. A resposta do Brusque veio aos 29. João Prado, que veio do banco, viu o clarão da entrada da área e arriscou o chute, mas errou o alvo. Ele teve nova chance aos 35, em cobrança lateral de falta, onde o meia tentou surpreender e acabou parando em defesa de Igo Gabriel.

Figueira desconta no fim, mas Brusque segura a vitória

Demonstrando mais desgaste do que o Brusque, o Figueirense parecia sem grandes forças para reagir, mas descontou aos 40 em um lance de muita inspiração. Dudu recebeu lançamento na área e ajeitou para Kayke, que bateu de primeira de fora da área para recolocar o Furacão no jogo.

O gol empolgou o Figueira, que pressionou na reta final. Aos 44, Wesley Costa recebeu com muito espaço dentro da área e encheu o pé, exigindo uma boa intervenção de Nogueira. Com maturidade, porém, o Brusque resistiu ao assédio do rival nos acréscimos e assegurou a segunda vitória em sequência.

Sequência

O Brusque volta a campo no sábado, 17, diante do Barra, na Arena Barra, às 18h. Já o Figueirense tem pela frente o clássico diante do Avaí no Orlando Scarpelli, no domingo, 18, às 18h.

Brusque 2×1 Figueirense

Brusque: Nogueira; Medeiros, Ryan Santos, Alex Paulino, Rafael Milhorim (Frank Salas, min. 35/2ºt), Raimar (João Félix, min. 47/2ºt); Bernardo (Coxa, min. 35/2ºt), Gazão, Biel; Luizão (Álvaro, min. 23/2ºt), Clinton (João Prado, min. 23/2ºt). Técnico: Higo Magalhães

Figueirense: Igo Gabriel; Ezequiel (Léo Maia, min. 27/2ºt), Paulo César (Douglas Bacelar, min. 27/2ºt), Felipe Santiago, Wesley Costa; Jean Mangabeira, Rafinha Potiguar, Raynan (Silvinho, intervalo); Reifit, Felipe Augusto (Dudu, min. 35/2ºt), Igor Bolt (Kayke, intervalo). Técnico: Waguinho Dias

Gols: 1-0, min. 18/1ºt, Biel. 2-0, min. 44/1ºt, Luizão. 2-1, min. 40/2ºt, Kayke

Amarelos: Medeiros, Alex Paulino, João Félix (BRU); Igor Bolt, Felipe Augusto (FIG)

Arbitragem: Rodrigo D’Alonso Ferreira, auxiliado por Diogo Berndt e Hector Andrew Lisboa Jacques. Heber Roberto Lopes e Adriano Roberto de Souza no VAR

Público: 2.201 torcedores

Renda: R$ 44.725,00