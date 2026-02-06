Brusque tem o fator casa contra o Concórdia

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

O Brusque passou por perrengues na partida contra o Concórdia e, mesmo assim, conseguiu trazer um empate do Oeste, dependendo só das suas forças para ir mais uma vez para a semifinal do Catarinense. A notícia de que vários jogadores tiveram uma intoxicação alimentar antes da partida, jogando no sacrifício, valoriza ainda mais o resultado. Até porque, em condições normais, o Brusque é muito mais time que o Galo do Oeste.

O técnico Higo Magalhães não terá o atacante Clinton, expulso em Concórdia, o que deve promover a entrada de JP Martins, seu substituto natural. O time, quando está em boas condições físicas, se mostra muito concentrado e organizado, e se o time manter esse padrão, poderá se preparar para enfrentar Chapecoense ou Criciúma na luta por uma vaga na final.

Esse time já provou no Estadual que é competitivo para esse campeonato e pode enfrentar quem quiser em alto nível. E assim esperamos que aconteça amanhã a noite.

Vitória que dá moral

O Carlos Renaux venceu o Figueirense em casa jogando com um atleta a menos pela maioria do tempo de jogo. Ou melhor, nem fez parecer que era um 11 contra 10 em campo. O resultado dá moral ao time, que enfrenta o Marcílio Dias na segunda-feira, torcendo por um empate no jogo de hoje entre Figueirense e Joinville. Para mim, o time do Marcílio é o melhor entre os quatro times do quadrangular, vindo de oito gols marcados em dois jogos. Mas isso não é motivo pra desanimar.

Para segunda, o Renaux terá um problema grande, com a suspensão do bom meia-campista Pato. E em se confirmando que o zagueiro Rocha teve lesão, o técnico vai ter que arrumar uma defesa que vinha se comportando bem. O melhor de tudo é que o time ganhou vida depois de bater o Figueira e mostra que tem possibilidade de escapar em um quadrangular tão duro quanto injusto. A ver o que o Vovô apronta em Itajaí.