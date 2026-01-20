Brusque x Santa Catarina: ingressos para jogo do Catarinense estão à venda

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Os ingressos para o duelo entre Brusque e Santa Catarina, nesta quarta-feira, 21, já estão à venda. O duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Catarinense 2026 inicia às 20h, na Arena Simon

Os ingressos on-line estão disponível no site da Ingressos de Vantagem até às 16h de quarta. As entradas estão disponíveis também na loja da Bruscão Mania das 9h às 12h e das 13h às 17h nesta terça-feira, 20, e até o início da partida na quarta.

A abertura dos portões acontece uma hora e meia antes do início da partida, às 18h30.

Preços dos ingressos de Brusque x Santa Catarina

Cadeira: R$ 60

⁠Coberta: R$ 30

Descoberta e visitante: R$ 20

O sócio do Quadricolor tem acesso garantido em todos os jogos do time em casa. Basta entrar no aplicativo exclusivo do sócio e acessar o estádio com o QR Code.

Nos setores destinados ao torcedor do Brusque não será permitido a entrada de camisas de outros clubes.

Crianças até 12 anos de idade não pagam ingresso na arquibancada descoberta e pagam meia nos setores cadeira, coberta e visitante. Adolescentes de 13 anos em diante pagam meia-entrada.