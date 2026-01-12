Campanha no clássico Brusque x Renaux arrecada quase 200 kg de ração para cães

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

O Brusque promoveu, durante o clássico contra o Carlos Renaux, a campanha BrusCÃO, ação institucional voltada à causa animal, incentivando a doação de ração.

Antes da partida, os cães entraram em campo, para a importância do cuidado e da adoção de animais resgatados.

A iniciativa teve grande adesão da torcida ao longo da semana, resultando na arrecadação de 189 kg de ração para cães. As doações serão destinadas ao suporte de animais em situação de vulnerabilidade.

Além da arrecadação, a campanha também proporcionou a adoção de animais. "O Brusque agradece aos torcedores, sócios e aos veículos de comunicação da cidade pelo apoio e divulgação da campanha, fundamentais para o sucesso da iniciativa", disse o clube em nota.

A campanha BrusCÃO foi realizada em parceria com as instituições Yoda e os Resgatados, Acapdra e OngVidaA, que atuam diretamente no resgate, cuidado e adoção de animais. Em campo, o Brusque venceu por 1 a 0.