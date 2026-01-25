Carlos Renaux anuncia novo treinador

Foto: Clube Atlético Carlos Renaux/Divulgação

O Carlos Renaux oficializou a promoção de Gabriel Silveira ao cargo de treinador do elenco profissional. O anúncio foi feito neste domingo, 25, poucas horas antes da partida contra o Marcílio Dias.

Até então, ele atuava como analista de desempenho do clube e passa a comandar a equipe na sequência do Campeonato Catarinense.

Segundo o clube, Gabriel integra o departamento de futebol do Carlos Renaux e participou diretamente do trabalho de avaliação técnica e tática do elenco.

A experiência na análise de desempenho e na preparação de atletas é apontada pela direção como um dos diferenciais para a nova função.

"Ao longo de sua trajetória, Gabriel participou de projetos relevantes, contribuindo com metodologias atualizadas de avaliação e acompanhamento do desempenho individual e coletivo", disse o clube em nota.

Próxima partida

Ainda com chances de se classificar às quartas de final, o Vovô recebe o Marcílio Dias na última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense 2026, na Arena Simon. O jogo está marcado para este domingo, 25, às 18h.

Carlos Renaux e Marcílio Dias se enfrentaram pela última vez nas semifinais da Copa Santa Catarina 2022. O Marinheiro levou a melhor, vencendo o jogo de ida, em Brusque, por 5 a 1. Na volta, o Vovô fez 2 a 0 em Itajaí, mas não foi o suficiente para reverter a goleada sofrida em casa.