Carlos Renaux bate Joinville e ainda sonha em escapar do quadrangular do rebaixamento

Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Jogando na noite da quarta-feira, 21, o Carlos Renaux visitou o Joinville na Arena Joinville, pela quinta rodada do Campeonato Catarinense. Em um jogo tenso, de duas equipes lutando contra o quadrangular do rebaixamento, quem venceu foi o Vovô, que marcou com Arouca para fechar o placar em 1 a 0, batendo o Coelho pela terceira vez em sua história.

Com o resultado o Joinville se complicou ainda mais no grupo A do Catarinense, seguindo com um ponto e agora precisando de uma combinação de resultados na última rodada para escapar do quadrangular do rebaixamento. Já o Carlos Renaux subiu para a quinta posição no grupo B, com quatro pontos, e segue vivo na disputa para evitar o quadrangular e se classificar para a segunda fase.

Amarelos e chances perdidas marcam primeira etapa

O Carlos Renaux veio para o jogo com apenas uma mudança, onde Mello deixou o time titular para a entrada de Ruan, em relação ao último jogo. O Joinville apresentou mais mudanças. A primeira foi o esquema tático, onde Cristian de Souza entrou com a escalação na formação 3-4-2-1, além de saírem Iago Dias e Toty para as entradas de Keke e Natanael.

A primeira grande chance do jogo foi com Ruan, em um escanteio para o Carlos Renaux pela esquerda, batido na área para o jogador finalizar, com desvio, pela direita do gol, aos 10 minutos. Na sequência Pato teve uma nova chance, achando Arouca, que cruzou para a defesa tirar para novo escanteio, batido na área para Yago desviar por cima do gol, onde o Renaux seguida pressionando e buscando o gol cedo no jogo.

O jogo começou intenso e isso também apareceu nas faltas mais fortes, onde Arouca recebeu o primeiro amarelo. Aos 19, com o impedimento marcado no lance, Natanael cruzou a bola na área e Keké desviou para Edson espalmar e, na pequena área, Jhony Douglas se jogar na bola, mas mandando por cima do gol.

Natanael recebeu o passe na esquerda e cruzou para a confusão, onde Da Silva desviou e Edson fez a defesa, mas caindo com a bola para dentro do gol. No lance o juiz marcou a falta, com o gol anulado. Na sequência, com 22 minutos, Cássio recebeu o passe na direita e bateu forte para o meio, com Thiago espalmando para longe. Dois minutos depois, mais um amarelo no jogo, agora para Jhony Douglas. No lance o camisa 5 se lesionou e deixou o gramado para a entrada de Yalle.

Com 30 minutos Da Silva recebeu o cartão amarelo por uma falta forte no campo de ataque. Na sequência foi a vez de Carré receber o amarelo. A queda do número de chances criadas veio com um aumento do número de faltas, e consequentemente de cartões. Aos 39 Da Silva recebeu o passe por cima e fez o passe de peito para Juliano ficar cara a cara com Edson, chutando no canto esquerdo, mas com o goleiro do Vovô defendendo mais uma.

Dentro dos acréscimos, Pato achou o passe entre os defensores para Guga invadir a área pela esquerda, batendo forte, mas acertando a rede pelo lado de fora, com o impedimento marcado no último lance de destaque da primeira etapa, que terminou sob vaias da torcida do Coelho.

Pato cruzou e Arouca marcou para o Vovô

Voltando do intervalo, o Joinville fez duas mudanças no intervalo, onde saíram Juliano e Keké para as entradas de Iago Dias e Juninho. O segundo tempo começou com Yalle batendo de longe, para Edson espalmar, salvando o Renaux mais uma vez. Aos 10 minutos Welves recebeu o cartão amarelo por uma falta. Na sequência o Carlos Renaux mudou pela primeira vez, com a saída de Welves para a entrada de Erverson.

A pressão do Carlos Renaux funcionou e, aos 16 minutos, o primeiro gol de um jogador do Vovô saiu. Na esquerda o Renaux ganhou uma falta, batida por Pato para a primeira trave, onde estava Arouca para, após a bola passar por três jogadores, cabecear e mandar a bola para o fundo do gol, abrindo o placar.

Três minutos depois, no cruzamento na área, Erverson conseguiu a finalização e Thiago espalmou, com Cássio pegando o rebote e mandando a bola nas mãos do goleiro, em meio a protestos dos torcedores do JEC. Após o gol e esse momento de finalizações por parte do Renaux, o Joinville mudou, na saída de Brendon Lucas, um zagueiro, para a entrada de Marquinhos Brazion, um atacante, se lançando para a pressão no ataque. A resposta do Vovô foi com a saída de Pato para a entrada de Keven, um meio-campista de defesa.

Aos 27 minutos Edson recebeu o cartão amarelo por ficar no chão, demorando para permitir a bola rolar novamente em um lateral. Três minutos depois o Carlos Renaux fez mais duas mudanças, onde saíram Ruan e Guga para as entradas de Thiago Tinoco e Mello. O Joinville, com a pressão e impaciência da torcida, passou a dominar a posse, mas sem conseguir ser eficiente e mal chegando ao ataque.

Aos 35 minutos Yalle arriscou a finalização de longe, mas mandando a bola por cima do gol, para fora. Na sequência Da Silva recebeu o passe, invadindo a área e bateu forte, cruzado, com Edson espalmando e salvando o Carlos Renaux. Logo depois foi a vez de Thiago Tinoco fazer uma falta, recebendo então o cartão amarelo.

Com 38 minutos, tentando pressionar, o Coelho fez nova mudança, onde saiu Lucas Lopes e entrou Fernando Neto. Na jogada seguinte Rickson bateu forte da entrada da área, com Edson caindo no canto esquerdo, espalmando a bola e ficando com o rebote. Nos acréscimos, com uma falta forte, Keven recebeu o cartão amarelo. Tinoco, na sequência, fez uma nova falta, recebendo o segundo amarelo, para então ser expulso de campo, no momento que o juiz finalizou a partida.

Sequência

Todos os jogos da última rodada da primeira fase estão marcados para o próximo domingo, 25, às 18h. O Carlos Renaux recebe o Marcílio Dias na Arena Simon, enquanto o Joinville enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá.

Joinville 0x1 Carlos Renaux

Joinville: Thiago Rodrigues; Brendon (Marquinhos, min. 20/2ºt), Guti e Natanael; Lucas Lopes (Fernando Neto, min. 38/2ºt), Jhony Douglas (Yalle, min. 23/1ºt), Rickson, Juliano (Iago Dias, intervalo) e Gabriel Paris; Da Silva e Keké (Juninho, intervalo). Técnico: Cristian de Souza

Carlos Renaux: Edson; Arouca, Tiago Santana, Zamora e Gerson; Vitor Carré, Ruan (Mello, min. 31/2ºt) e Pato (Keven, min. 22/2ºt); Guga (Thiago Tinoco, min. 31/2ºt), Cássio e Welves (Erverson, min. 12/2ºt). Técnico: Diego Corrêa

Gols: 0-1, min. 16/2ºt, Arouca.

Amarelos: Jhony Douglas, Da Silva (JEC); Carré, Edson, Tinoco, Welves (CRE)

Vermelho: Tinoco (CRE)

Arbitragem: Fernando Henrique de Medeiros Miranda, auxiliado por Alex dos Santos e Renan Rodrigues Alves. No VAR, Rafael Traci e Adriano Roberto de Souza

Público: 2.724

Renda: R$ 59.665,00