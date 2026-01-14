Carlos Renaux desafia atual campeão Avaí em busca dos primeiros pontos no Catarinense

Será o primeiro jogo do Renaux fora de Brusque na competição | Foto: Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

O Carlos Renaux joga nesta quarta-feira, 14, pela primeira vez fora de Brusque no Campeonato Catarinense. Ainda sem marcar e sem pontuar na competição, o Vovô desafia o atual campeão Avaí no estádio da Ressacada, pela terceira rodada. O jogo em Florianópolis inicia às 21h30.

Avaí e Carlos Renaux já se enfrentaram 75 vezes na história, com 30 vitórias do Leão, 23 do Vovô e 22 empates. O último confronto entre as equipes foi no Catarinense de 1984, em Brusque, quando as equipes empataram em 0 a 0.

"Respeitar o rival jogando com a bola"

Após duas rodadas, o Renaux é a única equipe que ainda não marcou na competição, já perdeu por 1 a 0 para Concórdia e Brusque. Faltam quatro jogos para o fim da primeira fase do Estadual, e as duas últimas equipes de cada grupo disputam o quadrangular do rebaixamento, enquanto as quatro primeiras avançam ao mata-mata. No momento, o Vovô é o lanterna do grupo B, a dois do Santa Catarina, que está em quarto.

Após o clássico no último domingo, 11, o técnico Diego Corrêa lamentou a falta de efetividade do time no terço final do campo. “Precisamos de um pouquinho mais de maturidade e tranquilidade na frente do gol. Existe uma ansiedade, aquela cobrança para sair o gol. Mas precisamos acreditar e ele vai sair”.

Diante do Avaí, equipe que vive um momento de reconstrução dentro e fora de campo, Diego espera que o Renaux consiga aproveitar os erros do adversário para buscar um bom resultado.

“A gente sabe como é diante de uma equipe grande. O Brusque, por exemplo, teve uma oportunidade, o jogador foi feliz e fez o gol. Contra o Avaí, não vamos deixar de jogar, de pressionar a saída do rival. Vamos respeitar o Avaí, mas respeitar jogando com a bola, marcando em cima e pressionando. Quando tivermos oportunidade, precisamos fazer o gol”.

Em relação à escalação, Diego Corrêa terá à disposição o experiente volante Vitor Carré, que não jogou as duas primeiras partidas porque ainda não havia sido inscrito. A equipe deve iniciar com: Edson; Guilherme Silva, Tiago, Wellington Rocha, Rafael (Gerson); Vitor Carré, MT, Guga; Cássio, Mococa, Jefferson Tavares.

Avaí vive período de muitas mudanças

Após o título estadual em 2025, o Avaí viveu muita turbulência fora de campo, com salários atrasados durante a Série B, que culminaram inclusive na saída de jogadores. Para o novo ano, uma nova diretoria assumiu o clube, promoveu uma diminuição drástica da folha salarial e reformulou o elenco.

O Avaí estreou com vitória diante do Barra por 2 a 1 e, na segunda rodada, perdeu por 2 a 1 para o Criciúma, no Heriberto Hülse. O Leão é o quinto colocado da chave, com três pontos, mas a apenas um da liderança, que é dividida entre Camboriú, Brusque e Concórdia.

Em relação ao duelo contra o Tigre, o Avaí deve ter à disposição o meia Hyan, que vem da base do Santos por empréstimo. O lateral-esquerdo DG, que ficou de fora do último jogo por um problema na coxa, deve voltar ao time titular. Já o volante Del Piage deve estar à disposição do técnico Cauan de Almeida pela primeira vez.

O Leão da Ilha deve começar o jogo com: Otávio; Wallison, Gabriel Simples (Cabral), Allyson, DG; Zé Ricardo, Pedro Cuiabá, Jean Lucas (Daniel Penha); Thayllon, Garcez, Josmar.

Arbitragem

Dioneglei da Silva Vianna apita o jogo, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Aline Risso. O VAR será comandado por Rafael Traci e Éder Alexandre.

Transmissão

O duelo entre Avaí e Carlos Renaux terá transmissão do Sportynet na TV por assinatura e no Youtube.

