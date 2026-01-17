Carlos Renaux dispensa centroavante titular e mais três após início ruim de Catarinense

Jefferson Tavares em ação pelo Renaux | Foto: Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

O Carlos Renaux dispensou quatro jogadores antes do duelo deste sábado, 17, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense 2026 diante do Camboriú. O principal nome é de Jefferson Tavares, centroavante titular nos três primeiros jogos.

Além de Jefferson, o atacante nigeriano Golden, o meia colombiano Almer Salas e o lateral-esquerdo Pedro Emídio também deixaram o clube.

Golden fez dois jogos e Salas atuou em um, vindo do banco. Já Emídio nem chegou a estrear. A informação das dispensas foi apurada em primeira mão pelo repórter Claudio Santos, da Rádio Cidade, e confirmada pelo jornal O Município.

Em sua primeira participação na elite estadual em mais de quatro décadas, o Renaux está zerado após três rodadas, com três derrotas por 1 a 0, e ocupa a lanterna do grupo B da competição.