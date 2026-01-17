Ir para o conteúdo

Carlos Renaux dispensa centroavante titular e mais três após início ruim de Catarinense

Jefferson Tavares foi titular nos primeiros três jogos da equipe

Bruno da Silva
Jefferson Tavares em ação pelo Renaux
Jefferson Tavares em ação pelo Renaux | Foto: Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

O Carlos Renaux dispensou quatro jogadores antes do duelo deste sábado, 17, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense 2026 diante do Camboriú. O principal nome é de Jefferson Tavares, centroavante titular nos três primeiros jogos.

Além de Jefferson, o atacante nigeriano Golden, o meia colombiano Almer Salas e o lateral-esquerdo Pedro Emídio também deixaram o clube.

Golden fez dois jogos e Salas atuou em um, vindo do banco. Já Emídio nem chegou a estrear. A informação das dispensas foi apurada em primeira mão pelo repórter Claudio Santos, da Rádio Cidade, e confirmada pelo jornal O Município.

Em sua primeira participação na elite estadual em mais de quatro décadas, o Renaux está zerado após três rodadas, com três derrotas por 1 a 0, e ocupa a lanterna do grupo B da competição.

WhatsApp

As notícias chegam antes para quem está no grupo de WhatsApp do jornal

Toque aqui e entre