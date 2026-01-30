Carlos Renaux e Figueirense já fizeram final de Catarinense; relembre
Foi a primeira de duas conquistas estaduais da equipe
Carlos Renaux e Figueirense abrem a disputa do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Catarinense 2026 nesta segunda-feira, 2, na Arena Simon. O jogo inicia às 19h. Quase 75 anos atrás, porém, as equipes se enfrentaram em um contexto bem diferente, na final do estadual. E o título ficou com o Vovô.
Os dois times se encontraram na decisão do Campeonato Catarinense de 1950, que teve a disputa realizada em 1951.
Nove equipes participaram. O Figueirense entrou no Catarinense como campeão citadino de Florianópolis, enquanto o Renaux era o representante da Liga Blumenauense de Desportos.
A final foi disputada em dois jogos. No primeiro, em 27 de maio de 1951, o Renaux venceu por 1 a 0, no estádio Cônsul Carlos Renaux, em Brusque. Na volta, em 3 de junho, o resultado se repetiu: 1 a 0, no estádio Adolfo Konder, em Florianópolis.
O Renaux jogou com: Mosimann; Afonsinho e Ivo; Tesoura, Bolognini e Pilolo; Julinho, Otávio, Hélio, Petruscky e Tijucano. Julinho foi o autor do gol decisivo.
O título de 1950 foi o primeiro de dois conquistados pelo Renaux na história. O outro foi em 1953, conquistado sobre o América de Joinville.