Carlos Renaux e Marcílio Dias duelam pela liderança do “quadrangular da morte” do Catarinense

Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Após boas vitórias na estreia, Carlos Renaux e Marcílio Dias se enfrentam nesta segunda-feira, 8, pela segunda rodada do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Catarinense 2026. O jogo no estádio Dr. Hercílio Luz inicia às 20h.

As duas equipes se enfrentaram na última rodada da primeira fase, com vitória do Marcílio Dias por 4 a 2 na Arena Simon, em Brusque.

Quatro times disputam o quadrangular – Renaux, Marcílio Dias, Figueirense e Joinville – e apenas um se salva da queda. As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta.

Buscando embalar

O Carlos Renaux conquistou uma grande vitória na primeira rodada, desbancando o favorito Figueirense jogando em casa, por 1 a 0, com gol de MT. Foi o primeiro triunfo do Vovô como mandante no campeonato.

Em relação ao jogo anterior, o Vovô não vai poder contar com o meio-campista Pato, que foi expulso no primeiro tempo. Por outro lado, o lateral-esquerdo Gerson retornou aos treinamentos e pode estar à disposição. Os laterais Guilherme Silva (direito) e Rafael (esquerdo) seguem fora.

Para substituir Pato, o técnico Gabriel Silveira tem opções mais defensivas, como o volante Mello, ou mais ofensivas, como Cássio, que poderia entrar no ataque, com Guga sendo deslocado para o meio.

O treinador, que estreou na derrota para o Marcílio Dias na primeira fase, espera que o jogo desta segunda-feira seja bem diferente.

“O que já passou só vai entrar em campo se você deixar. O Marcílio vai tentar imprimir um ritmo mais forte (jogando em casa). Aqui (no jogo da primeira fase, em Brusque), em determinado momento, eles pressionaram, em outros conseguimos sair do encaixe. Eles têm muita qualidade com a bola, teremos que ter muito cuidado com o jogo deles por dentro”.

O Renaux deve começar o jogo com: Edson; Arouca, Thiago, Rocha, Zamora; Vitor Carré, Ruan, MT, Guga; Cássio (Mello), Erverson.

Em viés de alta

Após quatro derrotas seguidas na primeira fase, o Marcílio Dias demitiu o treinador Rogélio e, nos dois jogos seguintes, conquistou duas vitórias por 4 a 2, de virada – contra o Carlos Renaux na rodada final da primeira fase, ainda com técnico interino, e diante do Joinville na abertura do quadrangular, na estreia de Emerson Cris.

No jogo diante do Joinville, o técnico Emerson Cris fez duas alterações no intervalo, quando o time perdia por 2 a 1, antes da reação na etapa final. Reginaldo e João Vitor, que foram os escolhidos para entrar, podem ganhar chance entre os titulares.

O Marinheiro deve começar com: Cavichioli; Luan, Claudinho, Reginaldo; João Vitor (Victor Guilherme), Guilherme Kanté, Felipe Baiano, Cesinha, Jonathan; Zé Carlos e Lucas Batatinha.

Arbitragem

Diego da Costa Cidral (CBF) apita o jogo, auxiliado por Hector Andrew Lisboa Jacques (CBF) e Felipe Aderaldo da Conceição (FCF). O quarto árbitro é Geovane da Silva (FCF). O VAR será comandado por Charly Wendy Straub Deretti e Adriano Roberto de Souza.

Ingressos

Os ingressos para o jogo em Itajaí estão à venda no site Ticket Mais. Para a Descoberta e Coberta, o Marcílio Dias realiza uma promoção, com meia entrada para todos, sendo R$25 e R$40, respectivamente. Crianças até 12 anos não pagam ingresso. Nos setores Curva e Visitante o valor é de R$ 50 (+ taxas).

Transmissão

O duelo entre Marcílio Dias e Carlos Renaux terá transmissão no Youtube do Metrópoles Esportes e na TV por assinatura no canal Sportynet.