Carlos Renaux inicia luta contra o rebaixamento no Catarinense diante do Figueirense

Vovô venceu apenas um jogo no campeonato até agora | Foto: Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Carlos Renaux e Figueirense abrem a disputa do quadrangular do rebaixamento do Campeonato Catarinense 2026. O jogo acontece nesta segunda-feira, 2, na Arena Simon, em Brusque, a partir de 19h.

Além das duas equipes, Joinville e Marcílio Dias também estão no “quadrangular da morte”. Apenas um deles vai se salvar. Por ter a melhor campanha entre os quatro na primeira fase, o Figueirense parte com um ponto na tabela.

O último confronto entre as equipes foi em 2022, na Copa Santa Catarina, e terminou empatado em 0 a 0, no Orlando Scarpelli. Carlos Renaux e Figueirense também já se enfrentaram em uma final estadual, na edição de 1950, vencida pelo Vovô.

Um campeonato diferente

O fim da primeira fase do Renaux foi conturbado. Após conquistar a primeira vitória no campeonato na penúltima rodada, diante do Joinville, fora de casa, o time ficou sem técnico pela saída de Diego Corrêa na véspera do duelo diante do Marcílio Dias.

Contra o Marinheiro, o Vovô saiu na frente, mas acabou perdendo por 4 a 2 em casa. Caso tivesse vencido, não conseguiria escapar do quadrangular, mas ficaria com o ponto pela melhor campanha entre os quatro. O Renaux acabou como último colocada do grupo B, com quatro pontos.

Quem comandou o time no duelo contra o Marcílio Dias e foi efetivado como técnico foi Gabriel Silveira, que até então era analista de Desempenho e agora tem a missão de evitar a queda para a segunda divisão estadual.

Para o treinador, o cenário para o quadrangular é diferente da primeira fase. "Vejo que vai ser um campeonato à parte. Os jogos vão ser nos fins de semana, vai dar um tempo maior para a gente pelo menos treinar, para a gente tentar alguma coisa diferente. Futebol é bom por causa disso, tem que estar sempre se reinventando e tentando vencer o adversário", disse.

O Renaux terá basicamente o mesmo elenco na disputa contra o rebaixamento. O clube contratou apenas um jogador, o atacante Carlos Henrique. Titulares nos primeiros jogos, o zagueiro Rocha e o meia-atacante Mococa ficaram à disposição contra o Marcílio Dias e podem voltar a figurar entre os titulares. Os laterais Guilherme Silva e Rafael seguem em tratamento.

O Carlos Renaux deve jogar com: Edson; Arouca, Tiago, Zamora (Rocha), Gerson; Vitor Carré, Ruan, Pato, MT; Guga, Cássio (Mococa).

Obrigação e pressão

Após começar o campeonato com duas vitórias, o Figueirense não esperava terminar a primeira fase sem uma das vagas às quartas de final. Mas foi o que aconteceu. Com apenas um ponto conquistado nos últimos quatro jogos, o Furacão, segundo maior campeão estadual, ficou em quinto no grupo B e vai ter que disputar o quadrangular do rebaixamento.

Anunciado após o fim da primeira fase, o técnico Márcio Zanardi não escondeu a necessidade de evolução do time.

"A leitura que eu faço é que não está bom. Estamos indo buscar um "quadrangular da morte", então precisamos trabalhar comportamentos e respeitar todos os adversários, porque estamos na mesma situação que eles. É dar um passo para trás. Temos um elenco com muita qualidade, mas precisamos, primeiramente, fazer o que é ruim no futebol, que é se dedicar", disse.

Márcio Zanardi, técnico do Figueirense | Foto: Patrick Floriani/FFC

O Figueirense também só contratou um jogador para o quadrangular, o zagueiro Jhonnatan, que estava na Chapecoense.

Lesionados, Matheus Mascarenhas e Hyuri são desfalques do Figueirense. O time deve começar com: Igo Gabriel; Léo Maia, Douglas Bacelar, Anderson Conceição, Arthur Henrique (Wesley); Breno (Jean Mangabeira), Raynan, Dudu (Jorginho); Silvinho, Felipe Augusto (Igor Bolt), Kayke.

Arbitragem

Luiz Augusto Silveira Tisne (CBF) apita o jogo. Ele será auxiliado por Alexandre de Medeiros Lodetti (CBF) e Deise Genoefa Bellaver (CBF). Tainan Bordignon Somensi (CBF) é o quarto árbitro. A equipe do VAR é composta por Rafael Traci e Tiago Soares dos Santos.

Ingressos

As vendas estão abertas no site da Ingresso Nacional, com preço único de R$ 20, incluindo direito à meia-entrada. Crianças de até 12 anos completos não pagam.

Para quem preferir a compra presencial, os ingressos podem ser adquiridos no Royale Coffee Beer, ponto de venda localizado em frente ao estádio.

Transmissão

Carlos Renaux e Figueirense terá transmissão ao vivo no Youtube da NSports.