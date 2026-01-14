Carlos Renaux perde mais uma pelo placar mínimo e segue zerado no Catarinense

Beno Küster/@benofotos

O jogo foi marcado por muitas chances perdidas pelas duas equipes, com goleiros conseguindo brilhar no jogo, mas onde quem marcou foi o Leão da Ilha, enquanto o Vovô não marcou mais uma vez, além de perder mais uma, seguindo zerado no grupo B, sem marcar gols. O Avaí subiu no grupo A, indo à terceira posição, com seis pontos.

Gol anulado, muitas chances criadas e todas desperdiçadas

Os dois times, em suas escalações, mudaram jogadores do 11 inicial. No lado do Leão da Ilha, Gabriel Simples, João Pedro, Pedro Cuiabá, Jean Lucas e Josmar deixaram o time titular para as entradas de Baldini, Gugel, Daniel Penha, Talisson e DG, que voltou de lesão. Já o Vovô fez apenas duas mudanças, onde saíram Gerson e Cássio para as entradas de Welves e Rafael.

A primeira jogada de real perigo ficou por parte do Carlos Renaux, com Jefferson Tavares recebendo o passe na área, ajeitando para MT, que bateu forte, mandando a bola por cima do gol, com apenas dois minutos de jogo. Apenas sete minutos depois, aproveitando um erro da defesa do Renaux, Talisson arrancou e, cara a cara, bateu forte, mas com Edson defendendo e a bola saindo por cima do gol.

Com 13 minutos Garcez recebeu o passe e, de muito longe, arriscou o chute, mas mandando para fora, pela direita do gol. Após esse momento de algumas boas chegadas das duas equipes no campo de ataque, o ritmo da partida sofreu uma leve queda, onde o Avaí passou a ter o domínio do jogo.

Aos 21 minutos de jogo, pela esquerda, o Avaí fez o domínio virar nova chance, em um escanteio batido rasteiro para Penha bater, acertando a defesa. Três minutos depois Penha demorou para achar o passe e colocou Garcez de frente com o goleiro, batendo no canto esquerdo para estufar as redes. Mas Garcez estava em posição de impedimento e o gol foi anulado, com o VAR confirmando a posição irregular após quase três minutos.

E, durante a revisão do VAR, o Carlos Renaux fez sua primeira mudança, onde Rafael deixou o campo lesionado, para a entrada de Zamora, na primeira mudança da partida. Aos 28 minutos de jogo, no chute de longe, Garcez mandou a bola para fora. O Avaí manteve a posse e dominava o primeiro tempo, transformando esse domínio em chances de perigo.

O Vovô chegou no ataque aos 30, em uma boa resposta, com MT achando o passe para Thiago, que invadiu a área e cruzou forte, mas com Otávio espalmando a bola para longe, com a defesa afastando na sequência. Três minutos depois Penha recebeu o passe, aproveitando uma confusão na defesa do Renaux, para chutar e mandar a bola por cima do gol.

Com 34 minutos de jogo Zamora achou o passe na frente, longo, colocando Guga cara a cara com o goleiro, mas para bater pela direita do gol, perdendo uma chance clara. Na sequência Talisson recebeu o passe na área e bateu na saída de Edson, com o goleiro do Renaux defendendo. A jogada seguiu e Garcez achou o passe para Talisson, que chutou em cima da defesa, para fora.

Queda de ritmo e finalizações nos acréscimos da primeira etapa

Após as chances de perigo dos dois times, o Renaux voltou a substituir na primeira etapa, onde saiu Willian Mococa, mais um jogador lesionado, para a entrada de Carré. O primeiro cartão amarelo do jogo veio no final do primeiro tempo, aos 44, com Zamora levantando muito o pé e acertando o defensor do Avaí. O primeiro tempo, com chances criadas dos dois lados, passou por uma queda de ritmo no final. Foram cinco minutos de acréscimo, por conta de dois atendimentos do lado do Renaux e o gol anulado, revisado pelo VAR.

Nos acréscimos, aos 47 minutos, o Vovô ganho uma falta pela esquerda, mas longe do gol. Apesar dessa distância, MT levantou a bola na área, com a bola caindo na direção do gol e pingando no travessão. Um minuto depois Guga recebeu o passe na esquerda, já dentro da área, batendo forte, mas pela esquerda do gol, para fora. A resposta do Avaí foi na sequência, com Thayllon achando o passe para Garcez domina, girar e bater, nas mãos de Edson no meio do gol.

Baldini marcou o gol da vitória do Leão

No intervalo o Avaí fez apenas uma troca, onde saiu Gugel para a entrada de Pedro Cuiabá. O Carlos Renaux por sua vez fez duas mudanças, totalizando quatro no jogo. Pelo lado do Vovô saíram Wellington Rocha e Mello para as entradas de Patricio e Tinoco. Apenas cinco minutos após o início do segundo tempo, o Renaux foi obrigado a fazer a última mudança, na saída de Guilherme, lesionado, para a entrada de Arouca.

Pela esquerda o Avaí ganhou um escanteio aos 10 minutos de jogo, batido na área na primeira trave por Daniel Penha para Baldini subir entre os defensores, cabeceando para Edson ainda desviar, mas sem tirar a bola da direção das redes, abrindo o placar no começo do segundo tempo.

Após o gol o Avaí fez uma mudança em sua equipe, onde saiu Talisson para a entrada de Josmar. Com 18 minutos de segundo tempo Garcez recebeu o passe na frente, ganhou na velocidade e bateu pela esquerda do gol. Dois minutos depois Daniel Penha recebeu a bola na área e rolou para Garcez bater, mas com Edson salvando o Renaux. Logo depois o Avaí mudou, na saída de Garcez para a entrada de Gaspar.

Aos 26 minutos de segunda etapa, Gaspar achou o passe entre os defensores, achando Penha, que invadiu a área e bateu no alto do canto esquerdo, mas com Edson espalmando a bola para longe. Com 33 minutos, após uma falta para o Renaux, o banco do Avaí reclamou muito, em especial o treinador Cauan de Almeida, que foi expulso pelo árbitro.

Logo após o vermelho o Avaí fez mais duas mudanças, com as saídas de Baldini e Thayllon, para as entradas de Jean Lucas e Gabriel Simples, fechando assim as mudanças do Avaí na partida. E Walisson recebeu o amarelo por reclamação. Com 38 minutos Penha achou o passe para Josmar na área, que driblou o zagueiro, tirou o goleiro e bateu para o gol vazio, mas não acertando, com Jean Lucas conseguindo o chute na pequena área, mas com a defesa tirando em cima da linha. Um minuto depois, em nova jogada, Josmar recebeu o passe na entrada da área e bateu, mas mandando pela esquerda do gol.

Patricio, aos 43 do segundo tempo, arriscou a finalização de longe e mandou a bola com força na direção do gol, mas Otávio espalmou e salvou o Avaí do gol de empate no final. Nos minutos finais o Carlos Renaux se lançou ao ataque, pressionando e tentando empatar. Repetindo a primeira etapa, a arbitragem indicou cinco minutos de acréscimo, onde o Carlos Renaux pressionou tentando o empate, mas sem sucesso, para fechar o placar em 1 a 0 para o Avaí.

Sequência

O Carlos Renaux volta a campo no próximo sábado, 17, diante do Camboriú, na Arena Simon, em Brusque, às 19h30. Já no domingo, 18, o Avaí tem pela frente o clássico de Florianópolis diante do Figueirense no Orlando Scarpelli, às 18h.

Avaí 1×0 Carlos Renaux

Campeonato Catarinense

Terceira rodada – primeira fase

Estádio da Ressacada, Florianópolis

Avaí: Otávio; Wallison, Wallison, Baldini (Gabriel Simples, min. 34/2ºt), Allyson e DG; Zé Ricardo, Vinicius Gugel (Pedro Cuiabá, intervalo) e Daniel Penha; Thayllon (Jean Lucas, min. 34/2ºt), Garcez (Gaspar, min. 22/2ºt) e Talisson (Josmar, min. 11/2ºt). Técnico: Cauan de Almeida

Carlos Renaux: Edson; Guilherme (Arouca, min. 5/2ºt), Thiago, Wellington Rocha (Patricio, intervalo) e Rafael (Zamora, min. 25/1ºt); Mello (Tinoco, intervalo), MT, Guga e Welves; Jefferson Tavares e Willian Mococa (Carré, min. 35/1ºt). Técnico: Diego Corrêa

Gols:1-0, min. 10/2ºt, Baldini.

Amarelos: Zamora, (CAR), Gabriel Simples, Walisson (AVA)

Vermelho: Cauan de Almeida (AVA)

Arbitragem: Dioneglei da Silva Vianna, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Aline Risso. Rafael Traci e Éder Alexandre no VAR