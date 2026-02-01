Carlos Renaux registra atacante no último dia da janela de transferências do Catarinense

Clever Felix/Niteroiense

O Carlos Renaux acertou com o atacante Carlos Henrique, de 21 anos, para a sequência do Campeonato Catarinense.

A contratação ainda não foi anunciada oficialmente pelo Carlos Renaux, mas ele foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na sexta-feira, 30, último dia da janela de transferências para o Estadual.

Carlos Henrique é o único reforço anunciado no time desde o fim da primeira fase. Ele tem 21 anos.

Em 2025, ele jogou a Copinha pelo São Bento (SP), a segunda divisão do Campeonato Baiano pelo Vitória da Conquista e a terceira do Carioca pelo Niteroiense, sem marcar gols.

Sequência do Catarinense

Além de Carlos Henrique, o técnico Gabriel Silveira, que substitui Diego Corrêa, também teve seu nome publicado no BID. Ele já comandou o Carlos Renaux na última rodada da primeira fase, contra o Marcílio Dias, na derrota por 4 a 2 na Arena Simon.

O Carlos Renaux estreia no quadrangular do rebaixamento nesta segunda-feira, 2, diante do Figueirense, em casa. O jogo está marcado para às 19h.