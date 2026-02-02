Carlos Renaux resiste após expulsão e inicia quadrangular com vitória contra o Figueirense
Pato foi expulso ainda no primeiro tempo, mas Vovô bateu o Furacão por 1 a 0
O Carlos Renaux iniciou a disputa do quadrangular do rebaixamento com uma grande vitória, a primeira como mandante no Campeonato Catarinense 2026. O Vovô bateu o Figueirense, segundo maior campeão estadual, por 1 a 0, com gol de MT, nesta segunda-feira, 2, na Arena Simon, em Brusque. A equipe tricolor jogou mais de 60 minutos com um a menos, após expulsão de Pato, mas segurou o placar.
Este foi o duelo que abriu o "quadrangular da morte", que ainda tem Joinville e Marcílio Dias. O Carlos Renaux, portanto, lidera com três pontos, enquanto o Figueirense tem um, que ganhou por ter a melhor campanha entre os quatro na primeira fase. Três equipes serão rebaixadas.
Renaux faz ótimo início e sai na frente
Em relação ao jogo anterior, Gabriel Silveira fez apenas duas mudanças no Carlos Renaux. Rocha, recuperado de lesão, entrou na vaga de Gerson, com Zamora indo para a lateral-esquerda. No ataque, Erverson foi titular pela primeira vez, na vaga de Cássio. Já no Figueirense, o estreante técnico Márcio Zanardi fez seis mudanças, três na defesa, incluindo o goleiro, com Igo Gabriel perdendo o lugar para Fabrício.
A primeira boa chance do jogo foi do Figueirense, aos 2. Após grande jogada pela esquerda, Arthur Henrique tocou para Flávio, que, livre dentro da área, perdeu a chance chutando por cima.
Quem foi eficiente, porém, foi o Vovô. Aos 7, após saída errada do Figueira, Ruan achou ótimo passe para Pato, que ajeitou para MT chegar batendo na entrada da área e fazer 1 a 0 para o Renaux.
Por pouco o segundo não veio aos 9. MT recebeu de Guga perto da linha de fundo e, sem ângulo, chutou forte, mas Fabrício espalmou. Quatro minutos depois, depois de novo erro do Figueirense no campo de defesa, Pato avançou e tocou para Erverson, que chutou forte de canhota, mas parou em Fabrício.
Aproveitando o nervosismo do Figueirense, o Renaux era o protagonista do jogo e criava as melhores oportunidades mesmo após sair na frente. Aos 19, o Alvinegro chegou a assustar. Em cobrança de falta de Rafinha Potiguar, Carré tocou contra o próprio gol e exigiu pela defesa de Edson. No minuto seguinte, no entanto, o Vovô já respondeu. Após desarme na entrada da área, Erverson batalhou com o zagueiro e bateu cruzado, mas a bola passou na frente do gol.
Vovô fica com um a menos
Tudo corria bem para o Renaux até os 29. Após checagem do vídeo, o árbitro decidiu expulsar o meia Pato, um dos melhores do jogo do Vovô, por um pisão em Ezequiel. O lateral do Figueirense caiu em uma dividida e o meia do Renaux acabou pisando na coxa do rival.
Mesmo após o vermelho, o Renaux até buscou algumas transições, sem criar grandes chances, mas também sem sofrer. O Figueirense foi incapaz de criar mesmo com a vantagem numérica e o Vovô controlou a vantagem até o intervalo.
Figueira perde chances e Renaux sai com a vitória
Para o segundo tempo, o Figueirense voltou com uma dupla de laterais-esquerdos, com a saída de Flávio para a entrada de Wesley, e, por ali, o time criou muitas chances.
Aso 6, em cobrança de escanteio na área, Felipe Santiago subiu bem e cabeceou colocado, mas a bola passou à direita do gol. Três minutos depois, após bom cruzamento de Wesley, Kayke tentou dominar na pequena área, mas Edson antecipou e segurou
Já aos 13, Wesley cruzou da esquerda e achou Igor Bolt livre na área, mas o atacante alvinegro errou o alvo.
A primeira chance do Renaux só veio aos 15, na bola parada. Após cobrança de falta lateral de MT, Tavares raspou e Arouca se lançou na segunda trave, mas mandou à esquerda do gol. Logo depois, o Furacão teve uma oportunidade inacreditável perdida. Wesley cruzou da esquerda, Edson mal e Reifit, livre e sem goleiro, errou o cabeceio, acertando o travessão do Renaux.
Após esse "abafa" do Figueirense, o Renaux conseguiu controlar um pouco melhor o jogo e ainda assustar nas transições — mesmo desperdiçando algumas. Aos 25, Jefferson Tavares avançou em contra-ataque pela esquerda, limpou para dentro e finalizou, com desvio, em cima de Fabrício. Quatro minutos depois, o centroavante conseguiu um chutaço de fora da área, mas parou em boa defesa do goleiro alvinegro.
Aos 36, foi a vez de Cássio criar uma boa chance. O atacante fez jogada individual pela esquerda e descolou chute rasante, que passou perto do gol, com desvio. Na reta final, a dinâmica de ataque e contra-ataque se manteve, mas o Renaux segurou a vantagem e a vitória em casa.
Sequência
O Renaux volta a atuar na segunda-feira, 9, diante do Marcílio Dias, em Itajaí, às 20h. Já o Figueirense recebe o Joinville na sexta-feira, 6, também às 20h.
Carlos Renaux 1×0 Figueirense
Carlos Renaux: Edson; Arouca (Keven, min. 29/2ºt), Tiago, Rocha, Zamora; Vitor Carré, Ruan (Mello, min. 20/2ºt), Pato, MT (Welves, min. 20/2ºt); Guga (Cássio, min. 29/2ºt), Erverson (Jefferson Tavares, min. 9/2ºt). Técnico: Gabriel Silveira
Figueirense: Fabrício; Ezequiel (Léo Maia, intervalo), Felipe Santiago, Anderson Conceição, Arthur Henrique; Breno (Hyuri, min. 20/2ºt), Flávio (Wesley, intervalo), Rafinha Potiguar; Silvinho (Reifit, min. 16/1ºt [Pablo, min. 34/2ºt]), Igor Bolt, Kayke. Técnico: Márcio Zanardi
Gols: 1-0, min. 8/1ºt, MT
Amarelos: Pato, MT (CAR); Flávio, Arthur Henrique, Felipe Santiago, Hyuri (FIG)
Vermelho: Pato (CAR)
Arbitragem: Luiz Augusto Silveira Tisne (CBF), auxiliado por Alexandre de Medeiros Lodetti (CBF) e Deise Genoefa Bellaver (CBF). VAR com Rafael Traci e Tiago Soares dos Santos
Público: 548 torcedores
Renda: R$ 8.030