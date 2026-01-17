Carlos Renaux sai na frente, mas empata com Camboriú em jogo polêmico no Catarinense

Jogo foi válido pela quarta rodada do Catarinense 2026 | Foto: Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

O Carlos Renaux marcou pela primeira vez no Campeonato Catarinense, mas a vitória não veio em jogo com uma decisão polêmica do árbitro que acabou sendo decisiva. O Vovô empatou com o invicto Camboriú neste sábado, 17, pela quarta rodada, em 1 a 1, na Arena Simon, em Brusque.

Na reedição da final da Série B do Estadual do ano passado, Tom, contra, abriu o placar para o Renaux, mas João Choco, de pênalti, empatou. A penalidade inicialmente foi defendida pelo goleiro Edson, mas Bráulio da Silva Machado mandou ela ser repetida por invasão.

Com um ponto, o Renaux segue na lanterna do grupo B. Já o Camboriú lidera o grupo A, com oito, mas pode ser ultrapassado por Brusque e Avaí.

Primeiro tempo de poucas chances

Em relação ao duelo contra o Avaí, Diego Corrêa promoveu seis mudanças. Rocha, Guilherme Silva, Rafael e Mococa, que saíram machucados do jogo na Ressacada, não estiveram à disposição. MT foi para o banco, e Jefferson Tavares, titular nos três primeiros jogos, foi dispensado. Entraram Arouca, Zamora, Gerson, Victor Carré, Patricio Núñez e Cássio. No Camboriú, apenas uma mudança em comparação ao time que iniciou o duelo diante do Barra. O zagueiro artilheiro Allyson, que marcou o gol da vitória na partida anterior, foi poupado e deu lugar a Tom. De última hora, o zagueiro Danilo sentiu no aquecimento e foi substituído pelo lateral-direito Júnior Santos. Com isso, Hygor foi deslocado para a zaga.

Diferente de outros jogos, o Renaux teve uma postura um pouco mais conservadora e combativa na etapa inicial. O Camboriú encerrou a primeira etapa com 57% de posse de bola e teve mais presença no campo de ataque, apesar de as chances claras terem sido raras. Além disso, o Vovô recebeu três cartões amarelos só no primeiro tempo, igualando o total que havia registrado no campeonato até então.

A primeira veio com o Renaux aos 7. Após bola roubada no campo de ataque, Patricio avançou na jogada individual, limpou para o meio e bateu rasante, perto da trave esquerda. A resposta da Cambura chegou aos 15. João Choco recebeu de Reginaldo com certo espaço na entrada da área, mas pegou mal e mandou à esquerda.

O lado esquerdo do time visitante foi o mais perigoso na primeira etapa, principalmente com as subidas de Reginaldo. Aos 23, após cruzamento do ala canhoto, Edson saiu mal e a bola sobrou para Wermeson, que tentou limpar a marcação para finalizar, mas bateu pressionado, para fora. Nove minutos depois, ele apareceu outra vez. O camisa 16 recebeu com espaço no lado esquerdo da área, cruzou e Edson desviou, mas a bola ficou viva na pequena área até Tiago afastar de qualquer jeito.

Depois da primeira finalização aos 7, o Renaux teve dificuldades para articular jogadas, tentando ligações mais diretas, com pouco sucesso. A equipe só voltou a chegar com perigo aos 36. Welves conseguiu ótima arrancada pela direita e cruzou bem, mas Vavá saiu do gol e tirou o perigo.

Já uma finalização do Renaux só veio aos 39. Guga recebeu ótimo passe de Patricio nas costas da defesa, limpou para dentro e bateu rasteiro, perto da trave direita. Dois minutos depois, João Choco conseguiu um ótimo passe na diagonal deixando Reginaldo na cara do gol, mas Edson saiu e evitou a finalização do ala do Camboriú. Ao apito final de Bráulio da Silva Machado para encerrar o primeiro tempo, que teve divididas fortes, paralisações para atendimento e pouca inspiração, o placar zerado pareceu o desfecho mais justo.

Finalmente sai o primeiro gol do Renaux...

Para o segundo tempo, Diego Corrêa realizou duas mudanças. Arouca e Mello, amarelados, saíram para as entradas de Mineiro e MT. O início da etapa final teve o Renaux com um pouco mais de posse de bola, mas o jogo seguiu morno.

Aos 7, Welves parou no goleiro e Cássio perdeu um gol incrível, acertando a trave, mas o lance foi invalidado por impedimento na origem. Cinco minutos depois, o Renaux chegou pela esquerda. Guga fez boa ação individual e cruzou fechado, mas Cássio e Welves não alcançaram. No minuto seguinte, foi a vez do Cambura assustar. Em jogada de ultrapassagem, João Choco apareceu bem na área pelo lado esquerdo, mas chutou mal e acertou o lado de fora da rede. Já aos 16, após um bate-rebate na entrada da área, Wermeson ficou com espaço e finalizou com muito perigo, à direita.

A terceira mudança realizada pelo técnico Diego Corrêa veio aos 17. E o impacto foi imediato. Três minutos após entrar em campo no lugar de Cássio, Ruan cruzou na pequena área e Tom, contra, tocou contra o próprio patrimônio: 1 a 0. Foi o primeiro gol do Renaux no campeonato.

... Mas a empolgação dura pouco

No minuto seguinte, porém, o drama iniciou. Zamora derrubou Kaká dentro da área e o juiz marcou pênalti para o Camboriú. João Choco cobrou e Edson salvou, mas Bráulio da Silva Machado mandou repetir a cobrança por invasão, para muita reclamação do time do Renaux. Novamente o camisa 5 da Cambura foi para a cobrança e mandou no mesmo lado e, desta vez, deslocou o goleiro, empatando o placar aos 28.

O lance polêmico diminuiu o ritmo do jogo, que só voltou a ficar movimentado após várias alterações feitas aos 36, com o Renaux pressionando pela vitória. Após cobrança de escanteio na área, Erverson, que tinha acabado de entrar, cabeceou bem, mas parou em Vavá. Na sequência, em outro lance de bola parada, MT ficou com o rebote na área e bateu forte, por cima.

Aos 39, em cobrança de falta lateral de MT, Zamora subiu com estilo e cabeceou bem, mas a bola saiu por pouco. A reta final do duelo foi de iniciativa do Renaux e tentativas de contra-ataque do Camboriú, mas o 1 a 1 se manteve até o fim.

Sequência

Na quarta-feira, 21, pela penúltima rodada da primeira fase, o Renaux volta a ação diante do Joinville, na Arena Joinville, às 19h. Já na quinta-feira, 22, o Camboriú joga como mandante no Orlando Scarpelli diante do Criciúma, às 21h30.

Carlos Renaux 1×1 Camboriú

Carlos Renaux: Edson; Arouca (Mineiro, intervalo), Tiago, Zamora, Gerson; Vitor Carré (Tinoco, min. 36/2ºt), Mello (MT, intervalo), Patrício Núñez, Guga; Cássio (Ruan, min. 17/2ºt), Welves (Erverson, min. 36/2ºt). Técnico: Diego Corrêa

Camboriú: Vavá; Hygor Ribeiro, Matheus Belém, Tom; Júnior Santos, João Choco (Nadson, min. 36/2ºt), Silva, Reginaldo (Bessan, min. 41/2ºt); Mansur (Ricardinho, min. 36/2ºt); Wermeson (Mikael, min. 41/2ºt), Nilton (Kaká, min. 15/2ºt). Técnico: Laécio Aquino

Gols: 1-0, min. 20/2ºt, Tom (contra). 1-1, min. 28/2ºt, João Choco (pênalti)

Amarelos: Arouca, Mello, Tiago, Patricio, Ruan (CAR); Kaká (CAM)

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Alexandre de Medeiros Lodetti e Tais Cristóvão da Silva. No Var, Rodrigo D'Alonso Ferreira e Adriano Roberto de Souza.

Público: 349 torcedores

Renda: R$ 5.160