Centroavante dispensado pelo Carlos Renaux reaparece entre relacionados

Tavares no aquecimento antes de Renaux x Marcílio Dias | Foto: Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

O centroavante Jefferson Tavares, de 36 anos, voltou a ser relacionado pelo Carlos Renaux após ser dispensado pelo clube há pouco mais de uma semana.

Na época, por decisão da diretoria, ele foi afastado do grupo junto a outros três jogadores, o atacante Golden, o meia colombiano Almer Salas e o lateral-esquerdo Pedro Emídio.

Tavares foi titular nas primeiras três rodadas do Catarinense. Ele está no banco para o duelo contra o Marcílio Dias neste domingo, 25, na Arena Simon, pela última rodada da primeira fase do Catarinense.

Na véspera do jogo, o técnico Diego Corrêa deixou o clube em comum acordo, segundo a diretoria do Vovô.

A reintegração do jogador, por decisão da diretoria, teria sido um dos motivos para a saída do técnico.