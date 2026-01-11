Chegou o dia! Brusque e Carlos Renaux se reencontram em busca da primeira vitória no Catarinense

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC, Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

Brusque e Carlos Renaux entram em campo neste domingo, 11, em um duelo cercado de história e expectativa. As equipes, que têm suas trajetórias entrelaçadas, só se enfrentaram duas vezes até hoje, ambas em 2004, e se encontram na primeira divisão do Campeonato Catarinense. O jogo na Arena Simon (Augusto Bauer) inicia às 19h30 e é válido pela segunda rodada da competição.

O sentimento das equipes após a estreia é bem distinto. O Brusque foi até Chapecó e empatou com a favorita Chapecoense, enquanto o Carlos Renaux sofreu uma derrota frustrante em casa para o Concórdia, que só teve 14 jogadores disponíveis para o duelo, alguns da categoria sub-16.

Nos dois duelos entre as equipes brusquenses em nível profissional até hoje, o Brusque levou a melhor, na Série B1 (terceira divisão) do Campeonato Catarinense de 2004, por 1 a 0 e 2 a 1.

Favoritismo quadricolor

A qualidade do elenco e a performance na estreia dão o favoritismo ao Brusque para o clássico deste domingo. Em campo, porém, a missão vai ser transformar a teórica superioridade em três pontos.

Na estreia, diante da Chapecoense, o técnico Higo Magalhães escalou o Brusque com três zagueiros. A principal dúvida na escalação é se o esquema tático será mantido para o duelo contra o Renaux.

A escalação do Brusque deve ter: Nogueira; Mateus Pivô, Alisson Cassiano, Rafael Milhorim, Ryan Santos (Alex Paulino), Raimar; Gazão, Biel, João Pedro; Clinton, Olávio.

Após o jogo em Chapecó, o técnico quadricolor falou da expectativa para o clássico. “A expectativa é muito boa de vivenciar esse momento em Brusque. O duelo com o Carlos Renaux não acontece há muito tempo e vamos tentar dar mais um passo na evolução para buscar os nossos objetivos”, completou o treinador.

Renaux terá mudanças

O técnico Diego Corrêa se mostrou muito frustrado com a postura do time no duelo com o Concórdia, apontando falta de entrega e displicência dos seus jogadores. O resultado, mesmo sendo na estreia, já complica muito as contas do Renaux na primeira fase do campeonato (quatro dos seis times do grupo avançam ao mata-mata enquanto os dois últimos jogam um quadrangular contra o rebaixamento).

Para o clássico contra o Brusque, o treinador já garantiu que fará alterações na equipe. O lateral-direito Guilherme Silva, que ficou fora da estreia por não ter sido inscrito a tempo, deve fazer a sua estreia como titular. Outro que o treinador gostaria de contar é o meio-campista Victor Carré, mas o seu nome ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“A gente sabe que o Brusque é uma equipe qualificada, que jogou várias vezes a Série B (do Brasileiro) e poderia estar até na Série A. Conhecemos os atletas. Se a gente não se encontrar e não se entregar de verdade, não vamos conseguir o nosso objetivo. Para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo prioritário, que é permanecer na primeira divisão, não tem outra saída: ou a gente vai para cima, tenta fazer o resultado, ou vamos para o “quadrangular da morte”, o que fica mais difícil ainda. Para a gente, o clássico será o jogo da vida”, destacou o treinador tricolor.

O Renaux deve começar o duelo com o Brusque com: Edson; Guilherme Silva, Tiago, Wellington Rocha, Rafael Franco; Almer Salas, MT (Welves), Guga; Cássio, Mococa, Jefferson Tavares (Golden).

Ingressos

Os ingressos para o jogo estão disponíveis na loja Bruscão Mania. Há também como adquirir por meio do site da Ingresso de Vantagens (www.ingressodevantagens.com.br).

Crianças até 12 anos não pagam ingresso na arquibancada descoberta. Crianças pagam meia-entrada nos seguintes setores: cadeira, coberta e visitante. Adolescentes de 13 anos e mais pagam meia.

A torcida do Brusque ficará nas cadeiras e na área descoberta, ambos setores nas laterais do estádio. Sendo assim, o espaço para os torcedores do Carlos Renaux será a arquibancada coberta atrás do gol.

O sócio do Brusque com o plano no setor da coberta vai ter acesso acompanhar a partida no setor da cadeira. A entrada para a torcida do Carlos Renaux será no setor do visitante.

Confira os valores:

Cadeira (Brusque): R$ 60

Coberta (Carlos Renaux): R$ 30

Descoberta (Brusque): R$ 20

A abertura dos portões acontece uma hora e meia antes do início da partida, às 18h. O Brusque lançou a campanha BrusCÃO, voltada à adoção responsável e à arrecadação de ração, em parceria com a Yoda e os Resgatados, Acapra e OngVidaA. Ao doar 1kg de ração na Bruscão Mania, o torcedor garante meia-entrada nos setores cadeira e arquibancada descoberta.

Arbitragem

Diego da Costa Cidral é o árbitro principal. Ele será auxiliado por Laurindo Schaeffer Bianchezzi e Vanessa Stahelin. O quarto árbitro é Geovane da Silva. Já a equipe do VAR será comandada por Wagner Reway. O assistente é Henrique Neu Ribeiro.

Transmissão de Brusque e Carlos Renaux

O clássico entre Brusque e Renaux terá transmissão do canal SportyNet+ 1, na TV fechada, e no Youtube do Metrópoles Esportes.