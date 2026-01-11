Com gol de estreante, Brusque bate Carlos Renaux no clássico pelo Catarinense

Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

O histórico primeiro encontro entre e Brusque e Carlos Renaux na elite estadual terminou com vitória quadricolor. Neste domingo, 11, na Arena Simon, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense 2026, o Bruscão bateu o Vovô por 1 a 0 com gol do estreante Medeiros. Quase 3,5 mil torcedores compareceram ao Gigantinho.

O Renaux jogou grande parte da segunda etapa com um jogador a mais, após a expulsão de Alisson Cassiano, mas não conseguiu evitar a segunda derrota no campeonato. O Vovô é o único time zerado no grupo B e também o único entre os 12 times do campeonato que ainda não marcou gol. Já o Brusque, com quatro pontos, divide a liderança do grupo A com Concórdia e Camboriú.

Foto: Bruno da Silva/O Município

Brusque marca no melhor momento do Renaux no jogo

As duas equipes fizeram poucas mudanças em relação à estreia. No Brusque, apenas o volante Alex Paulino entrou na vaga do zagueiro Ryan Santos, o que significou uma mudança de esquema tático. No Renaux, Guilherme Silva e Melo ganharam os lugares de Arouca e Gabriel.

O início do clássico brusquense indicou uma pressão forte do Brusque, que não durou muito. Logo com 1 minuto de jogo, Clinton recebeu de Biel pela esquerda, trouxe da esquerda para dentro e chutou, parando em defesa tranquila de Edson. A equipe quadricolor conseguiu pressionar por alguns minutos, porém, aos poucos, o Renaux passou a ocupar o campo de ataque, mesmo sem poder de articulação, controlando o duelo sem sofrer grandes sustos.

Aos 17, a primeira alteração precisou ser realizada, por parte de Higo Magalhães, já que Mateus Pivô saiu lesionado para a estreia de Medeiros. Sem grandes chances, o jogo passou por um período de muitas paralisações e reclamações, principalmente da torcida e equipe quadricolor.

A primeira boa oportunidade do Renaux veio aos 31. Após confusão entre Milhorim e Raimar, Cássio ficou com a bola e arriscou de fora da área, com desvio, à direita do gol. Dois minutos depois, depois de ótimo lançamento de Melo, Guga tocou para a entrada da área e Tavares chegou batendo, mas a finalização foi bloqueada e saiu sobre o gol.

Foto: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

No momento em que o Renaux finalmente conseguia transformar a sua presença no campo de ataque em finalizações perigosas, o Brusque conseguiu marcar seu gol. Aos 34, Alex Paulino recebeu bom passe por elevação na quina da área e rolou para Medeiros, que encheu o pé e marcou um golaço para abrir o placar na Arena Simon.

No restante da etapa inicial, o Renaux permaneceu o time com mais iniciativa, mas, sem qualidade no terço final, foi para o intervalo em desvantagem.

Expulsão logo no início da etapa final

Para o segundo tempo, o técnico Diego Corrêa, assim como na estreia, fez duas alterações. Rafael e Welves substituíram Gerson e Cássio, destaque do time no duelo contra o Concórdia, mantendo o esquema tático, mas tentando novas alternativas.

A etapa final começou com o mesmo panorama, com maior presença do Renaux no ataque e poucas oportunidades claras, mas, aos 8, um cartão vermelho trouxe um novo ingrediente ao clássico. Alisson Cassiano acabou pisando em Jefferson Tavares após uma trombada e, inicialmente, levou cartão amarelo. Após checagem no VAR, porém, o zagueiro quadricolor acabou expulso.

Imediatamente, Higo Magalhães reposicionou a equipe com alterações: o meia João Pedro e o atacante Olávio deixaram o campo para as entradas do zagueiro Ryan Santos e do volante Bernardo. Pouco depois, o treinador precisou queimar sua última substituição. Clinton sentiu e foi substituído pelo meia João Prado.

Pressão ineficiente do Renaux

Com um a mais, o Renaux aumentou a pressão, mas as melhores chances vieram em jogadas de bola parada. Aos 21, em cobrança de falta ensaiada, MT tabelou com Guga e arriscou chute rasteiro de fora da área, mandando à esquerda do gol.

Para o Brusque, a alternativa era as jogadas em velocidade. Aos 23, Gazão arrancou pelo meio em jogada de velocidade e finalizou da intermediária, à esquerda do gol.

O Renaux só voltou a assustar aos 30. No rebote de um cruzamento para a área, MT dominou e chutou forte de pé esquerdo, sobre o gol. Já aos 34, em mais uma cobrança ensaiada de falta, Tinoco recebeu de MT na entrada da área, ajeitou e chutou colocado, por cima do gol.

Diego Corrêa fez mais alterações ofensivas, mas o cenário do jogo se manteve. Aos 49, MT voltou a levar perigo em um chute de fora a área, que passou com perigo. Apesar da iniciativa do Renaux, o Brusque defendeu a área com eficiência até os 54 do segundo tempo e assegurou a primeira vitória no Estadual.

Sequência

As duas equipes voltam a jogar na quarta-feira, 14, às 21h30. O Brusque recebe o Figueirense, enquanto o Carlos Renaux atua na Ressacada diante do Avaí.

Brusque 1×0 Carlos Renaux

Campeonato Catarinense

Segunda rodada – primeira fase

Arena Simon, Brusque

Brusque: Nogueira; Mateus Pivô (Medeiros, min. 17/1ºt), Alisson Cassiano, Rafael Milhorim, Raimar; Alex Paulino, Gazão, Biel, João Pedro (Ryan Santos, min. 14/2ºt); Clinton (João Prado, min. 18/2ºt), Olávio (Bernardo, min. 14/2ºt). Técnico: Higo Magalhães

Carlos Renaux: Edson; Guilherme Silva (Tinoco, min. 24/2ºt), Tiago (Ruan, min. 44/2ºt), Wellington Rocha, Gerson (Rafael, intervalo); Melo, MT, Guga (Golden, min. 30/2ºt); Cássio (Welves, intervalo), Mococa, Jefferson Tavares. Técnico: Diego Corrêa

Gols: 1-0, min. 34/1ºt, Medeiros

Amarelos: Gazão, João Prado, Biel, Raimar (BRU), Guga, Diego Corrêa (CAR)

Vermelho: Alisson Cassiano (BRU)

Arbitragem: Diego da Costa Cidral, auxiliado por Laurindo Schaeffer Bianchezzi e Vanessa Stahelin. Wagner Reway e Neu Ribeiro no VAR

Público: 3.489 torcedores