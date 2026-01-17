Com retrospecto favorável, Brusque visita pressionado Barra para manter embalo no Catarinense

Luizão iniciou o jogo diante do Figueirense e deve permanecer entre os titulares | Foto: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC

Invicto no Catarinense após três rodadas, o Brusque busca a primeira vitória como visitante neste sábado, 17, diante do Barra, em Itajaí. O jogo na Arena Barra FC, válido pela quarta rodada, inicia às 19h30.

O retrospecto é muito favorável ao Bruscão. As duas equipes se enfrentaram seis vezes até hoje e o Brusque tem 100% de aproveitamento. A última vitória foi em casa no Catarinense 2025, por 2 a 0, com gols de Pivô e Guilherme Pira.

Em boa fase

Dividindo a liderança do grupo A ao lado do surpreendente Camboriú, o Brusque vem de duas vitórias seguidas na Arena Simon, contra o Carlos Renaux e diante do Figueirense, que até então tinha 100% de aproveitamento.

Em relação ao duelo contra o Figueirense, o zagueiro Alisson Cassiano volta a estar à disposição, após cumprir suspensão devido ao vermelho recebido no clássico contra o Renaux.

O lateral-direito Mateus Pivô, que saiu lesionado do jogo contra o Renaux no domingo, 11, segue como desfalque. Ele sofreu uma entorse de tornozelo e exames de imagem apontaram lesões ligamentares e estiramento. O prazo de recuperação é de até 15 dias e, portanto, ele deve retornar para a segunda fase do estadual.

No último jogo, na vitória por 2×1 sobre o Figueirense, o técnico Higo Magalhães utilizou um esquema com três zagueiros, assim como na estreia contra a Chapecoense. A manutenção da estratégia para o jogo contra o Barra, porém, não é garantida.

“Eu tento dissecar cada adversário para ver o que nós podemos construir juntos como equipe, talvez linha de cinco, talvez linha de quatro, um 4-3-3, um 4-2-3-1 ou um 4-4-2, depende. O que os jogadores têm que entender, independente da plataforma que esteja dentro do campo, são as funções que eles têm que cumprir.

O Brusque deve ir a campo com: Nogueira; Medeiros, Alisson Cassiano, Milhorim, Ryan Santos (João Pedro), Raimar; Bernardo, Gazão, Biel; Clinton, Luizão.

Saiba em primeira mão tudo o que acontece com o Bruscão no canal de WhatsApp para torcedores Toque aqui e entre

Barra enfrenta duelo como uma decisão

Campeão da Série D do Brasileirão em 2025, o Barra entrou na temporada com altas expectativas, já que vai estrear na terceira divisão nacional e ainda joga a Copa do Brasil, mas o início tem sido complicado.

O Pescador perdeu na estreia para o Avaí, bateu o Joinville na segunda rodada e, na quarta-feira, 14, foi derrotado pelo “vizinho” Camboriú por 1 a 0 no Orlando Scarpelli, onde a Cambura está mandando seus jogos. Com três pontos, a equipe está ameaçada de jogar o quadrangular do rebaixamento.

Após a derrota em Florianópolis, o técnico Eduardo Souza demonstrou muita preocupação com relação à postura do time. Segundo ele, o Barra, que levou um gol logo no início, entrou desligado e não demonstrou capacidade de reação.

“Estivemos muito abaixo em todos os aspectos. Fiz três alterações no intervalo, mas, se pudesse, faria dez. Não tive nenhuma derrota nesse nível à frente do Barra. É muito preocupante. Esse é um dia de muita reflexão, o dia mais triste na minha história à frente do Barra”.

Para o treinador, o duelo diante do Brusque já tem caráter decisivo para as pretensões do Pescador na competição. “Se a gente não mudar a chave para sábado, vamos para o quadrangular da morte correndo risco de rebaixamento O campeonato é muito curto. Temos uma decisão diante do Brusque, será um jogo difícil e temos que ir para vencer”.

O Barra não deve poder contar com o volante Natan e o zagueiro Vitão, lesionados. Ex-Brusque, Éverton Alemão só tem 45 minutos em campo no campeonato até agora. Ele foi titular na estreia contra o Avaí jogando como volante, foi substituído no intervalo e não voltou a ser utilizado.

Eduardo Souza deve mandar a equipe a campo com: Ewerton; Kayque (Fábio), Jean Pierre, Vavá, Guilherme Lazaroni (Da Rocha); Henrique, Pablo, Elvinho (Warley), Geovany Soares; Cléo Silva, Renan Bernabé.

Ingressos

As entradas custam R$ 70 para o setor visitante e R$ 80 para os mandantes. A venda está aberta no site da Ingresso de Vantagens.

Arbitragem

Luiz Augusto Silveira Tisne comanda o jogo. Ele será auxiliado por Deise Genoefa Bellaver e Adriano Paulo Vieira Júnior. O quarto árbitro é Sander Matheus Pereira dos Santos. O VAR será comandado por Rafael Traci e Tiago Soares dos Santos.