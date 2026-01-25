Em segundo tempo frenético, Carlos Renaux perde para Marcílio Dias e vai para o quadrangular do rebaixamento

Apesar da frustração, Vovô chegou ao terceiro jogo invicto | Foto: Gleison Ferraz/Agência Mais Impacto

O Carlos Renaux perdeu para o o Marcílio Dias por 4 a 2 na última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense 2026, neste domingo, 25. O Vovô, no primeiro jogo após a saída do técnico Diego Corrêa, saiu na frente na Arena Simon com gol de MT, mas não segurou a vantagem. Felipe Baiano, Lucas Batatinha, Miguel Silva e Cesinha marcaram para o Marinheiro. O outro do Renaux foi de Mello.

Com quatro pontos, o Renaux ficou em sexto no grupo B. A equipe só havia sofrido quatro gols nas primeiras cinco rodadas e dobrou o número de gols sofridos na última rodada. Mesmo se tivesse vencido, não teria escapado do quadrangular do rebaixamento. O Marcílio ficou em quinto no grupo A, com seis.

Renaux é salvo pela trave no primeiro tempo

O técnico Gabriel Silveira, que era analista de Desempenho e foi efetivado como comandante do Renaux, só fez uma alteração em relação ao time que começou contra o JEC, com a entrada de MT no lugar de Welves, suspenso. Já confirmado no quadrangular do rebaixamento, o Marcílio entrou em campo escalado pelo auxiliar Abraham Mina com seis alterações em relação à equipe que iniciou o duelo contra o Barra.

O Marcílio Dias foi o time com a iniciativa no início do jogo e chegou com perigo em duas jogadas aéreas. Aos 3, Cesinha bateu escanteio na área e Reginaldo cabeceou, sobre o gol. Quatro minutos depois, após cruzamento de Victor Guilherme, Zé Eduardo subiu livre no meio dos zagueiros, mas errou a cabeçada.

O Renaux começou o jogo com linhas mais baixas e tentando jogadas em transição, mas só conseguiu uma boa oportunidade aos 19. Em ótimo contra-ataque puxado por Pato, o camisa 10 recebeu um passe de calcanhar de Cássio na entrada da área e abriu para Guga, que limpou para dentro e bateu, sobre o gol. No minuto seguinte, o Marcílio respondeu. João Vitor trouxe da esquerda para dentro e arriscou de fora da área, parando em defesa de Edson em dois tempos.

Aos 32, depois de MT perder a bola no meio-campo, Cesinha avançou com espaço pelo meio e chutou forte, mas Edson desviou e a bola bateu no travessão. No rebote, Zé Eduardo apareceu para completar e acabou chutando na trave. Três minutos depois, outra vez o Renaux se salvou por pouco. Após jogada pela direita, Cesinha recebeu dentro da área e chutou rasteiro, mas Edson desviou e a bola outra vez bateu na trave de novo.

A equipe da casa só conseguiu chegar perto do gol do Marinheiro outra vez aos 41. MT conseguiu ótimo cruzamento da direita buscando Guga, mas, de frente para o gol, o atacante furou.

Renaux sai na frente

A primeira chance da segunda etapa foi do Renaux. Aos 6, Cássio fez ótima jogada pela direita e cruzou para Guga na pequena área, mas, outra vez, o camisa 11 furou. Dois minutos depois, o Marinheiro assustou. João Vitor cruzou bem da esquerda e Zé Eduardo cabeceou, em cima de Edson.

Mesmo ainda com dificuldades para articular e com menos presença no campo de ataque, o Renaux aproveitou uma brecha para sair na frente aos 11. MT recebeu ótimo passe de Guga na área e bateu cruzado para vencer Erivelton e fazer 1 a 0.

Felicidade dura pouco

Mesmo atrás do placar, o Marcílio continuava em cima. Aos 13, João Vitor fez ótima jogada pela esquerda, chegou à linha de fundo e cruzou para trás onde encontrou Zé Eduardo, que mandou à direita do gol.

Aos 20, após boa subida pela direita, Victor Guilherme cruzou e Felipe Baiano tocou no contrapé do goleiro de cabeça para fazer 1 a 1. A virada veio logo depois. Após nova jogada pela direita e cruzamento na área, desta vez foi Lucas Batatinha quem cabeceou para colocar o Marinheiro na frente.

Renaux reage, mas vacila logo depois

Após a virada, pela primeira vez o Renaux foi o time a tomar a iniciativa no jogo. Aos 23, Guga conseguiu belo cruzamento da esquerda, mas Cássio errou o cabeceio de frente para o gol.

No minuto seguinte, Gabriel Silveira fez as primeiras mudanças e um dos jogadores que veio do banco empatou aos 28. Após bate-rebate dentro da área depois de cobrança de escanteio, Mello ficou com a bola e achou espaço para vencer Erivelton e empatar o placar: 2 a 2.

Outra vez, porém, a felicidade do Renaux teve uma curta duração. Aos 31, após cobrança de escanteio, Victor Guilherme finalizou da entrada da área e Miguel Silva desviou para mandar no canto e fazer 3 a 2.

As alterações do técnico do Renaux foram ofensivas na reta final, mas surtiram pouco efeito. E ainda deu tempo para o quarto do Marcílio. Aos 46, após tabela na entrada da área, Cesinha apareceu de frente para Edson e mandou no canto para fazer 4 a 2.

Sequência

Na primeira rodada do quadrangular do rebaixamento, o Renaux joga em casa diante do Figueirense, enquanto o Marcílio Dias visita o Joinville. Os jogos acontecem no sábado, 31, ou domingo, 1º, com horário a definir.

Carlos Renaux 2×4 Marcílio Dias

Carlos Renaux: Edson; Arouca (Jefferson Tavares, min. 39/2ºt), Tiago, Zamora, Gerson (Mello, min. 24/2ºt); Vitor Carré, Ruan (Mococa, min. 34/2ºt), Pato, MT; Guga, Cássio (Erverson, min. 24/2ºt). Técnico: Gabriel Silveira

Marcílio Dias: Erivelton; Victor Guilherme, Claudinho, Reginaldo (Marcelo Sousa, min. 37/2ºt), João Vitor; Guilherme Kanté (Guilherme Gehring, min. 37/2ºt), Roldan (Miguel Silva, min 17/2ºt), Felipe Baiano, Cesinha; Felipe Cruz (Lucas Batatinha, min. 4/2ºt), Zé Eduardo (Zé Carlos, min. 37/2ºt). Técnico: Abraham Mina (auxiliar)

Gols: 1-0, min. 12/2ºt, MT. 1-1, min. 21/2ºt, Felipe Baiano. 1-2, min. 22/2ºt, Lucas Batatinha. 2-2, min. 29/2ºt, Mello. 2-3, min. 31/2ºt, Miguel Silva. 2-4, min. 46/2ºt, Cesinha

Amarelos: Tiago, MT (CAR); Felipe Baiano (MAR)

Arbitragem: Rodrigo D'Alonso Ferreira (Fifa), auxiliado por Diego Berndt (CBF) e Laurindo Schaeffer Bianchezzi (CBF)

Público: 563 torcedores

Renda: R$ 8.390